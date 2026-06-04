Profesor cubano denuncia que vecinos salen de madrugada a «cazar» ladrones en El Vedado

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El historiador y doctor en ciencias Julio César González Pagés denunció en Facebook que los vecinos del barrio habanero de El Vedado salen de madrugada a «cazar» ladrones ante la impunidad que reina en las calles, en una publicación que retrata el colapso de la seguridad ciudadana en uno de los barrios más emblemáticos de La Habana.

La denuncia llega un día después de que el propio González Pagés sufriera un intento de asalto a manos de dos menores de edad mientras regresaba con la compra, un episodio que lo llevó a advertir: «Los adultos mayores somos ahora el centro de robos y asaltos».

«Duermo con un ojo abierto como los perros todas las noches. El barrio del Vedado es lo más parecido al oeste de madrugada con los gritos de vecinos cazando ladrones», escribió el académico.

El catedrático describe una nueva modalidad delictiva que se ha extendido por el barrio: el robo de gasolina almacenada en parqueos privados, un bien de altísimo valor en el contexto de la crisis energética cubana, donde el litro de combustible alcanza entre 4,000 y 5,000 pesos en el mercado informal.

«La moda ahora es el robo de la poca gasolina que algunos guardan en sus parqueos», señaló.

González relató además un episodio concreto ocurrido el día anterior a su publicación: vecinos capturaron a uno de dos ladrones en la intersección de las calles 27 y 8 del Vedado.

El delincuente se había untado grasa en el cuerpo para dificultar su captura, y solo pudo ser retenido cuando llegó una patrulla policial.

Desde el patrullero, el ladrón amenazó con regresar para «golpear con mayor fuerza», lo que motivó que una vecina anunciara su intención de denunciarlo por amenazas.

El panorama que describe el académico es alarmante: en una sola semana se registraron más de 30 robos en viviendas en el cuadrante comprendido entre Zapata y 23, y entre Paseo y 12, incluyendo seis solo en su propia cuadra.

«Ante la impunidad ya los rateros vienen de día a los edificios con población envejecida y amenazan», advirtió.

Ante este escenario, los vecinos planean extender el horario de vigilancia ciudadana al período diurno.

El patrón de autoorganización vecinal en El Vedado es recurrente. Este mismo jueves, vecinos del Consejo Popular Rampa capturaron a un hombre que agredió a una joven para robarle su moto eléctrica en J y 21, y lo entregaron a la Policía Nacional Revolucionaria.

En mayo, vecinos del mismo barrio atraparon a un ladrón que robó el teléfono a una anciana y que en ese momento disfrutaba de un pase de prisión, y también detuvieron a otro hombre que robaba ruedas de contenedores de basura en la calle Jovellar.

González también señaló que retiró de su publicación una fotografía con un machete porque «los guardianes de la fe ya se activaron no para atrapar ladrones sino para callar los denunciantes», en referencia a las presiones del régimen para silenciar las denuncias ciudadanas.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un 115% más que en 2024, con los robos como el delito más frecuente: 1,536 casos.

«La terminación abrupta del curso escolar y la precariedad en que vivimos seguirá nutriendo las filas infanto-juveniles de ladrones», concluyó el académico, quien también anunció su intención de emigrar a Marruecos el próximo año.