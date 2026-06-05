Régimen cubano responde a Marco Rubio: «El marxismo no es una amenaza para EE.UU.»

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, publicó en Facebook una respuesta al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, en la que afirmó que «el marxismo y las sociedades marxistas no son amenazas para EE.UU.».

La publicación llega un día después de que Rubio anunciara nuevas sanciones contra cinco entidades cubanas y declarara que «durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de izquierda radical», añadiendo que la administración Trump «ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio».

En su mensaje, Cossío enumeró lo que, según él, sí constituyen amenazas reales para Washington: «el egoísmo, el racismo, la intolerancia y la violencia armada», así como «la desigualdad escandalosa y creciente», la corrupción política y «el creciente papel del dinero en la gestión gubernamental y en la selección de los gobernantes».

El funcionario también apuntó contra la política exterior estadounidense al escribir que «la arrogancia con que se agrede a otras naciones, se les imponen intereses ajenos y se desprecian sus valores y derechos soberanos» es igualmente una amenaza.

Captura de Facebook / Carlos R. Fernández de Cossío

Cossío cerró su publicación con una defensa del sistema que gobierna Cuba desde hace 67 años: «El marxismo y el socialismo, impulsados a conciencia, buscan la mayor justicia social y la solidaridad».

La declaración contrasta con la realidad que vive el pueblo cubano bajo ese mismo sistema: apagones de hasta 24 horas diarias, déficits de generación superiores a 2,100 MW y una crisis alimentaria en la que el 33.9 % de los hogares reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025».

No es la primera vez que Cossío sale al paso de las declaraciones de Rubio.

El pasado miércoles, el viceministro acusó a EE.UU. de intentar destruir la economía cubana y escribió en X que «mentir en audiencias del Congreso es gratis», en alusión a la comparecencia de Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde el secretario de Estado describió a GAESA como una «empresa holding militar» que controla el 70 % del PIB cubano y acumula entre 14,000 y 17,000 millones de dólares en activos.

El jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió a su lista de Nacionales Especialmente Designados al gobernante Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, en la mayor ofensiva sancionadora de la administración Trump contra la Isla.

Rubio también advirtió que la administración no tolerará más a los regímenes marxistas del hemisferio.

Este viernes vence además el plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras cortaran sus vínculos con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias, en el marco de la Orden Ejecutiva 14404 firmada el 1 de mayo.

Desde el Despacho Oval, Trump calificó a Cuba de «nación fallida» y prometió ocuparse de la Isla tras resolver la crisis con Irán, mientras el PIB cubano proyecta una caída de entre 6.5 % y 7.2 % para 2026, según The Economist Intelligence Unit, en el peor momento económico que atraviesa la dictadura en décadas.