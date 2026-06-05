Alejandro Castro Espín y su hijo sancionados por Estados Unidos

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Alejandro Castro Espín, conocido como «El Tuerto» e hijo de Raúl Castro, y su hijo Raúl Alejandro Castro Calis fueron añadidos el pasado miércoles a la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la tercera y más amplia oleada de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404.

Es la primera vez que Alejandro Castro Espín aparece directamente en esa lista, una designación que tiene un peso político particular: fue el principal negociador cubano en las conversaciones secretas con la administración Obama que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015.

Con rango de general de brigada, Castro Espín ejerció como coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Cuba hasta 2018. Pese a su perfil público extremadamente bajo, analistas y medios lo ubican como uno de los operadores más influyentes del aparato de seguridad e inteligencia del régimen. Su apodo proviene de una lesión ocular sufrida durante maniobras militares en Angola.

Junto a él fue sancionado su hijo, Raúl Alejandro Castro Calis, nacido el 16 de mayo de 1995 en La Habana, vinculado directamente a su padre en la designación oficial de OFAC. Ambos quedaron incluidos bajo el programa CUBA-EO14404.

Esta tercera oleada de sanciones, la más amplia hasta la fecha, también incluyó al presidente Miguel Díaz-Canel y a su esposa Lis Cuesta Peraza, así como al hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, residente en Madrid. La designación simultánea de Díaz-Canel y su entorno familiar marca la primera vez que Washington sanciona directamente al jefe de Estado cubano.

Entre las entidades designadas figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), su agencia de viajes Amistur Cuba S.A. y la empresa minera Minera La Victoria S.A.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó las medidas señalando que apuntan a «la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y la financian».

La designación de Castro Espín tiene además una lectura estratégica: su sobrino Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» y nieto de Raúl Castro, no fue incluido en ninguna de las tres oleadas de sanciones.

La OFAC publicó además la FAQ 1258, advirtiendo que personas no estadounidenses —incluidas instituciones financieras extranjeras— están expuestas a riesgo de sanciones secundarias por operar con los designados bajo la EO 14404.

Desde enero de 2026, la administración Trump acumula más de 240 nuevas sanciones contra Cuba, en el marco de una política de presión máxima que el propio Rubio describió ante el Congreso el pasado martes como abierta «a una situación negociada que ponga a Cuba en un camino hacia la democracia, la prosperidad, la libertad, la normalidad».