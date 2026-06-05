Cubana llamó la atención de Ricardo Arjona y vivió un momento inolvidable: «Él me estaba buscando»

Una joven cubana identificada en TikTok como @melcolumbieofficial se volvió viral al compartir un video del concierto de Ricardo Arjona en Miami en el que el cantante guatemalteco la buscó entre el público para cantarle «Señora de las cuatro décadas», la canción dedicada a mujeres de alrededor de 40 años, sin saber que ella tenía apenas 25.

El concierto tuvo lugar el 7 de abril en el Kaseya Center de Miami, dentro de la gira Lo que el seco no dijo, y el clip fue publicado al día siguiente con la descripción: «Ricardo, ¿cómo tú me hiciste esto?».

En el video, Arjona se acerca a la joven y le pregunta su edad con humor: «Mi amor, tengo el presentimiento que andamos apenas por los veinte». Cuando ella confirma que tiene veinticinco años, el cantante responde: «Yo sabía, veinticinco, pero tu corazón, eh».

Lejos de cortar la interacción, Arjona continuó con la dinámica y preguntó quién la acompañaba, asumiendo que era su novio, a lo que la cubana aclaró después en los comentarios: «Niño, era mi papá, por Dios, escucha a la gente».

El cantante entonces dirigió su atención a la mujer que estaba al lado de la joven, preguntándole la edad con la esperanza de encontrar a su «señora de verde» de cuarenta años para la canción.

El clip acumuló más de 520,000 vistas y generó una ola de reacciones entre cubanos y seguidores del artista, con comentarios de humor y emoción.

Ante quienes dudaban de que el momento fuera real, la creadora del video respondió sin titubeos: «La gente no me cree que él me estaba buscando».

Una usuaria identificada como YeleMartinez salió en su defensa y confirmó haber estado presente: «Pues sí, yo soy testigo. Yo estaba a tu lado, la muchacha del vestido verde».

La dinámica de buscar entre el público a una mujer de alrededor de 40 años para dedicarle «Señora de las cuatro décadas» es una de las tradiciones más reconocidas de los conciertos de Arjona, que data al menos desde 2003, cuando se la cantó por primera vez a Anabella Reyes en Guatemala.

El hecho de que la joven cubana tuviera exactamente la mitad de la edad buscada fue el elemento cómico que disparó la viralidad del clip, con comentarios como: «El chapín es enamorado, pero no tonto; él sabe que una de 25 aún tiene mucha energía».

Los conciertos de Arjona en Miami durante abril generaron varios momentos virales protagonizados por cubanos: Ronkalunga subió al escenario el 4 de abril para interpretar «El Carnicero», y al día siguiente del video de la joven de 25 años, otra cubana llamada Maidelys fue subida al escenario para celebrar su cumpleaños número 40 con esa misma canción.

También la bailarina cubana Midalys Perdigón Álvarez forma parte del elenco profesional de la gira, interpretando a Norma en la escena de «Historia de taxi».

Arjona tuvo cuatro fechas agotadas en el Kaseya Center de Miami en el marco de una gira que recorrió más de 30 ciudades de Estados Unidos desde el 30 de enero de 2026.