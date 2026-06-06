Joven fallece tras desplomarse techo de una parada en Santa Cruz del Norte

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Isvant Yasser Araujo González, de 21 años, perdió la vida este jueves 4 de junio cuando el techo de una antigua parada de tren en desuso se desplomó sobre él en el barrio de Jersey, municipio de Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque.

Junto al joven se encontraba una adolescente de 16 años, Daimarelis Sánchez Rodríguez, quien resultó lesionada.

Según la noticia dada en el grupo "Compra-Venta Santa Cruz del Norte", y confirmada por familiares y amigos, ambos jóvenes estaban en el interior de la estructura cuando el techo cedió de manera repentina mientras se comunicaban por teléfono.

Las autoridades actuaron tras el accidente: la criminalística obtuvo huellas en el lugar y la adolescente recibió atención médica primero en el hospital Alberto Fernández y luego fue trasladada al hospital Leopoldito Martínez de San José.

La noticia conmocionó a la comunidad y generó una ola de condolencias en redes sociales. Un internauta que se identificó como vecino del joven escribió: «Descansa en paz, Yase, como te solía decir. Un joven súper ejemplar, no me cabe duda. Mi pésame a sus familiares».

Captura de Facebook

«Descansa en paz, mi hermano, hubiese estado en tu funeral pero andaba por La Habana, vecino de la misma cuadra», añadió.

Otro comentario reflejó la indignación ante la crisis de infraestructura que vive la isla: «Esto se ha ido de control, mil jóvenes mueren a diario por accidentes como este, derrumbes. Por Dios, acompaña a la juventud».

Las reacciones no se detuvieron ahí. «Qué lamentable tragedia. Me conmovió mucho esta mañana cuando me enteré. Mi más sentido pésame para familiares y amigos», escribió otra persona.

El accidente ocurre en el marco de una crisis estructural de la vivienda e infraestructura en Cuba que se ha agravado de forma sostenida.

Los derrumbes de edificaciones en mal estado han cobrado múltiples vidas en los últimos meses.

En julio de 2025, tres personas murieron en un derrumbe en La Habana Vieja, entre ellas una niña de siete años. En febrero de este año, una joven de 29 años fue hallada sin vida en un inmueble en estado de derrumbe en La Habana Vieja.

Santa Cruz del Norte cuenta con numerosas instalaciones abandonadas vinculadas al antiguo complejo azucarero Hershey, muchas de ellas en estado de deterioro avanzado tras el cierre del ingenio en los años 2000.

La parada donde ocurrió la tragedia forma parte de ese patrimonio industrial olvidado que el régimen cubano ha dejado deteriorarse durante décadas.

«Ay, Dios, qué dolor, un muchacho lleno de vida, no hay palabras para consolar esos padres, hermanos, amigos», resumió una internauta el sentir de quienes despiden a Isvant Yasser Araujo González, un joven de 21 años cuya vida fue segada por el abandono de una infraestructura que nunca debió permanecer accesible.