Cuba llora a Paula Alí: Las despedidas que conmueven al país

La muerte de Paula Alí, ocurrida este lunes a los 90 años en La Habana, provocó una inmediata ola de homenajes en las redes sociales. Actores, humoristas e instituciones culturales dentro y fuera de Cuba despidieron a una de las figuras más queridas de la escena nacional, recordándola no solo por su talento, sino también por su calidad humana.

Uno de los primeros en expresar su pesar fue el actor Luis Silva, conocido por interpretar a Pánfilo en Vivir del Cuento, quien recordó los años compartidos junto a la actriz.

"Lamento mucho esta noticia del fallecimiento de la gran Paula Alí. Trabajando hasta el último momento. Siempre natural y simpática. Fue un placer haber compartido escenas con ella en muchos capítulos de Vivir del Cuento", escribió en Facebook.

Desde el extranjero, la actriz Laura de la Uz lamentó no poder despedirse personalmente de quien consideró una referente dentro de la actuación cubana.

"Paula, Pauli querida, no me lo puedo creer. Esto de estar lejos y no poder despedirme me sienta mal, muy mal", expresó en Instagram.

En su mensaje también destacó el legado artístico y humano de la intérprete.

"Gracias, Paula, gracias por todo ese legado que dejaste para las futuras generaciones de actores cubanos. Qué cantidad de clases magistrales de verdad y de humildad".

La actriz y humorista Heydy González evocó los años en que compartió escenario con Paula Alí en el programa Punto G, donde la veterana actriz interpretaba a la doctora Rosa Matriz.

"Allí, junto a Jorge y Paula, construimos una familia que me enseñó el verdadero significado del compañerismo, el respeto por esta profesión y el amor por el arte".

Para González, Paula Alí fue mucho más que una compañera de trabajo.

"Paula tenía una luz muy especial. Era de esas personas que enseñaban sin darse cuenta, que inspiraban con su talento, su entrega y su manera de estar en la vida".

También el humorista Andy Vázquez recordó su experiencia junto a ella en Vivir del Cuento, donde Paula Alí interpretó a la madre de su personaje, Facundo Correcto.

"Gracias, Paula, por regalarnos tu talento. Tuve el honor de que fueras la inolvidable mamá de Facundo Correcto. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones".

La actriz Carmen Deisy Rodríguez compartió una fotografía junto a Paula Alí acompañada de una breve despedida:

"Vuela alto, mi Paula querida. Te amaré por siempre".

Por su parte, la plataforma CubaActores recordó que apenas unos días antes de su fallecimiento había conversado con la actriz para el programa Escena de Mujer.

"Más allá de la gran actriz, conocimos a una mujer cercana, generosa y apasionada por su profesión", señalaron.

La publicación definió a Paula Alí como "una artista excepcional, dueña de un talento inmenso y de una sensibilidad que dejó huella en el teatro, la televisión y el corazón de quienes tuvieron el privilegio de disfrutar de su trabajo".

Más de seis décadas sobre los escenarios

Nacida en Candelaria, actual provincia de Artemisa, Paula Alí desarrolló una carrera artística de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión cubanos. Participó en más de una treintena de producciones cinematográficas del ICAIC, intervino en numerosas telenovelas y alcanzó una enorme popularidad entre el público por sus interpretaciones en programas humorísticos y dramatizados.

En 2003 recibió el premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias por su actuación en Nada, dirigida por Juan Carlos Cremata.

Su último gran reconocimiento llegó apenas tres semanas antes de su fallecimiento, cuando fue distinguida con el Premio Nacional de Televisión 2026, otorgado por unanimidad en reconocimiento a una trayectoria que marcó a varias generaciones de espectadores.

Entre los numerosos mensajes de despedida destacó también el de Iris Pérez, familiar cercana de la actriz, quien resumió el sentimiento que ha predominado desde que se conoció la noticia.

"Sabemos que este pueblo la ha amado muchísimo y que le duele como un familiar cercano".

Sus palabras reflejan el impacto de la partida de una artista cuya obra trascendió los escenarios para convertirse en parte de la memoria afectiva de millones de cubanos.