Se registran las primeras muertes por ciclosporiasis en Estados Unidos

Dos personas fallecieron en Michigan como consecuencia del brote de ciclosporiasis que azota a Estados Unidos, según confirmaron las autoridades sanitarias estatales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Son los primeros decesos vinculados a este parásito en la historia de los brotes de ciclosporiasis en el país.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) precisó que ambas víctimas tenían condiciones médicas previas que pudieron agravarse por la infección y la deshidratación.

«Según los registros médicos, ambas personas tenían importantes afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación. No se proporcionará información adicional sobre estos dos casos», señaló el departamento en un comunicado.

El Departamento de Salud de Michigan subrayó que la ciclosporiasis «por lo general no es una enfermedad potencialmente mortal», lo que convierte estos dos fallecimientos en un hecho sin precedentes.

Los CDC, por su parte, se limitaron a informar que «tienen conocimiento de dos muertes relacionadas con la ciclosporiasis en personas con afecciones de salud subyacentes de Michigan como parte de este brote».

Un brote sin precedentes en magnitud

Michigan es el epicentro del mayor brote de ciclosporiasis registrado en la historia de Estados Unidos, con 11,234 casos y 193 hospitalizaciones al momento de confirmarse los fallecimientos.

A nivel nacional, los CDC identificaron más de 18,000 casos domésticos durante la temporada 2026: 6,707 confirmados y alrededor de 11,500 bajo análisis de laboratorio.

El brote multiestatal afecta principalmente a nueve estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Virginia Occidental, Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania.

Aunque Florida no figura entre los nueve estados principales en que se ha registrado la enfermedad, en días recientes se informó que la cantidad de pacientes se había triplicado.

En el brote de 2018, vinculado a ensaladas de McDonald's, que llegó a 511 casos confirmados en 15 estados, no se registró ninguna muerte.

La lechuga de Taylor Farms, en el origen

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó como fuente probable del brote la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms, procesada en Guanajuato, México, y distribuida en 27 estados entre el 29 de junio y el 16 de julio.

La empresa realizó un retiro voluntario e indefinido del producto.

El MDHHS precisó que los dos fallecidos enfermaron antes del retiro voluntario de la lechuga anunciado por la FDA.

La cadena Taco Bell fue uno de los primeros focos identificados: 1,947 personas infectadas declararon haber comido en sus restaurantes, con al menos 98 hospitalizaciones.

Las visitas a Taco Bell cayeron casi un 31% el día del retiro, y las ventas de lechuga en supermercados bajaron alrededor de un 11%.

¿Quiénes corren más riesgo y cómo protegerse?

La ciclosporiasis es causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que se transmite al ingerir alimentos frescos o agua contaminados con heces humanas y no se contagia de persona a persona.

Sus síntomas -diarrea acuosa intensa, cólicos, náuseas, fatiga y fiebre leve- aparecen entre dos y 14 días tras la exposición.

El doctor Fabián Sandoval, presidente de la Clínica Emerson, explicó en una entrevista con Univision quiénes son los más vulnerables.

«Los mayores riesgos son los niños, son los pequeñitos que no están manteniéndose bien hidratados... y los adultos mayores, que tienen su sistema inmune más debilitado», explicó.

El especialista también planteó interrogantes sobre las causas de los fallecimientos. «Me pregunto si ya estamos viendo algo que tiene que ver con una resistencia a los antibióticos, o si los pacientes no están llegando a urgencias de forma más rápida», apuntó.

El parásito no se elimina con desinfectantes comunes; solo la cocción lo destruye.

Las autoridades recomiendan que quienes presenten diarrea persistente durante más de cuatro o cinco días sin mejoría acudan a urgencias para realizarse una prueba de heces.

El brote sigue activo, y los CDC advirtieron que anticipan que el conteo de casos continuará aumentando a medida que se reciban los datos.