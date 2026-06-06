Vecinos de Manicaragua cargan contra funcionaria tras asegurar que se cumplieron “las dos horas establecidas” de electricidad

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La presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua, Madelaine Hernández García, desató este viernes una avalancha de críticas y burlas en redes sociales al publicar en Facebook que el servicio eléctrico "ya fue dado cumpliendo con las 2 horas establecidas", después de que el municipio acumulara más de 42 horas sin electricidad.

El mensaje, publicado en nombre de la Asamblea Municipal del territorio, pedía además a la población que obtuviera información solo por "las vías oficiales" para "contribuir a que no hayan falsas noticias", una petición que los vecinos interpretaron como un intento de silenciar las críticas.

Captura de Facebook/Madelaine Hernández García

La propia funcionaria había informado horas antes, en otro post del Consejo de la Administración Municipal, que el municipio llevaba 42 horas sin electricidad y que el corte podría extenderse hasta 50, debido a "la salida de las dos plantas generadoras principales del país".

Explicó que, al restablecerse el servicio, el suministro sería de un máximo de dos horas por circuito, priorizando el antiguo bloque 4 —donde se ubican los servicios vitales— y luego el bloque 2, en el centro del pueblo. El servicio de agua también quedó paralizado durante el apagón.

Durante la mañana de este viernes, dos termoeléctricas salieron del Sistema Electroenergético Nacional, incluída Antonio Guiteras, en Matanzas, una de las plantas más potentes del país, que acumula al menos nueve averías en lo que va de año.

Captura de Facebook/Madelaine Hernández García

Los vecinos desmintieron de forma contundente la versión oficial en los comentarios del propio post. Varios señalaron que la electricidad no llegó ni a la hora y 20 minutos, con cortes intermitentes que impidieron aprovechar el tiempo prometido.

"Eso no llegó a las 2 horas, 1 hora y 33 minutos", escribió una vecina. Otra hizo el cálculo: "2 horas son 120 minutos, si le restas 50 minutos de quita y pon es 1 hora y 10 minutos, vuelvan a retomar clases", apuntó.

Un vecino insistió en la inestabilidad del servicio: "La corriente no llegó ni a la hora y 20 sin contar el quita y pon y los 20 minutos que la quitaron al principio, respeten al pueblo y no digan más mentira».

Los cortes intermitentes, conocidos popularmente como "quita y pon", generaron otra queja recurrente: los electrodomésticos se dañan al conectarse y desconectarse repetidamente. "Cuando encienden la nevera le quitan la corriente", protestó un residente.

Una manicaraguense cuestionó la utilidad práctica de tan poco tiempo de servicio: "¿En qué tiempo cocinan los chícharos duros y mantienen en frío la insulina los diabéticos?".

La funcionaria respondió en los comentarios que "deben quitar todos los equipos cuando se restablece la energía eléctrica y poco a poco ir conectándolos", lo que generó aún más indignación.

"Falta de respeto. Quítenle el teléfono y con él los megas que le ponen", respondió un poblador.

Este patrón de un funcionario que publica en redes una versión oficial que la ciudadanía desmiente masivamente en los comentarios se repite en toda Cuba.

La Empresa Eléctrica de Holguín reconoció el 2 de junio que la población recibiría apenas tres horas de electricidad al día, mientras el turismo mantenía asignación prioritaria; ese comunicado fue borrado tras la avalancha de críticas.

Manicaragua tiene antecedentes directos de conflictividad social por los apagones. En octubre de 2024, vecinos protestaron con cacerolas frente a la sede del gobierno municipal, y seis de ellos fueron condenados a penas de entre cinco y seis años de prisión por el Tribunal Provincial de Villa Clara.

Hace dos días, el corresponsal en Cuba de la televisora estadounidense CNN describió la situación en la isla como "rápidamente inhabitable para muchos", después de que en el vecindario de La Habana donde reside solo hubiera una hora de electricidad ese día.