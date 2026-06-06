Vecinos de Manicaragua cargan contra funcionaria tras asegurar que se cumplieron “las dos horas establecidas” de electricidad

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La presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manicaragua, Madelaine Hernández García, desató este viernes una avalancha de críticas y burlas en redes sociales al publicar en Facebook que el servicio eléctrico "ya fue dado cumpliendo con las 2 horas establecidas", después de que el municipio acumulara más de 42 horas sin electricidad.
El mensaje, publicado en nombre de la Asamblea Municipal del territorio, pedía además a la población que obtuviera información solo por "las vías oficiales" para "contribuir a que no hayan falsas noticias", una petición que los vecinos interpretaron como un intento de silenciar las críticas.
La propia funcionaria había informado horas antes, en otro post del Consejo de la Administración Municipal, que el municipio llevaba 42 horas sin electricidad y que el corte podría extenderse hasta 50, debido a "la salida de las dos plantas generadoras principales del país".
Explicó que, al restablecerse el servicio, el suministro sería de un máximo de dos horas por circuito, priorizando el antiguo bloque 4 —donde se ubican los servicios vitales— y luego el bloque 2, en el centro del pueblo. El servicio de agua también quedó paralizado durante el apagón.
Durante la mañana de este viernes, dos termoeléctricas salieron del Sistema Electroenergético Nacional, incluída Antonio Guiteras, en Matanzas, una de las plantas más potentes del país, que acumula al menos nueve averías en lo que va de año.
Los vecinos desmintieron de forma contundente la versión oficial en los comentarios del propio post. Varios señalaron que la electricidad no llegó ni a la hora y 20 minutos, con cortes intermitentes que impidieron aprovechar el tiempo prometido.
"Eso no llegó a las 2 horas, 1 hora y 33 minutos", escribió una vecina. Otra hizo el cálculo: "2 horas son 120 minutos, si le restas 50 minutos de quita y pon es 1 hora y 10 minutos, vuelvan a retomar clases", apuntó.
Un vecino insistió en la inestabilidad del servicio: "La corriente no llegó ni a la hora y 20 sin contar el quita y pon y los 20 minutos que la quitaron al principio, respeten al pueblo y no digan más mentira».
Los cortes intermitentes, conocidos popularmente como "quita y pon", generaron otra queja recurrente: los electrodomésticos se dañan al conectarse y desconectarse repetidamente. "Cuando encienden la nevera le quitan la corriente", protestó un residente.
Una manicaraguense cuestionó la utilidad práctica de tan poco tiempo de servicio: "¿En qué tiempo cocinan los chícharos duros y mantienen en frío la insulina los diabéticos?".
La funcionaria respondió en los comentarios que "deben quitar todos los equipos cuando se restablece la energía eléctrica y poco a poco ir conectándolos", lo que generó aún más indignación.
"Falta de respeto. Quítenle el teléfono y con él los megas que le ponen", respondió un poblador.
Este patrón de un funcionario que publica en redes una versión oficial que la ciudadanía desmiente masivamente en los comentarios se repite en toda Cuba.
La Empresa Eléctrica de Holguín reconoció el 2 de junio que la población recibiría apenas tres horas de electricidad al día, mientras el turismo mantenía asignación prioritaria; ese comunicado fue borrado tras la avalancha de críticas.
Manicaragua tiene antecedentes directos de conflictividad social por los apagones. En octubre de 2024, vecinos protestaron con cacerolas frente a la sede del gobierno municipal, y seis de ellos fueron condenados a penas de entre cinco y seis años de prisión por el Tribunal Provincial de Villa Clara.
Hace dos días, el corresponsal en Cuba de la televisora estadounidense CNN describió la situación en la isla como "rápidamente inhabitable para muchos", después de que en el vecindario de La Habana donde reside solo hubiera una hora de electricidad ese día.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Manicaragua y la crisis energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los vecinos de Manicaragua criticaron a la funcionaria Madelaine Hernández García?
Los vecinos de Manicaragua criticaron a la funcionaria Madelaine Hernández García porque afirmó que se cumplió con "las dos horas establecidas" de electricidad, después de que el municipio estuvo más de 42 horas sin luz. Los residentes desmintieron esta afirmación, señalando que el suministro eléctrico no llegó ni a las dos horas prometidas, lo que generó indignación y críticas hacia la funcionaria.
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¿Qué problemas enfrentan los residentes de Manicaragua debido a los apagones?
Los residentes de Manicaragua enfrentan varios problemas debido a los apagones prolongados, incluyendo la falta de agua, ya que el suministro se paraliza sin electricidad, y daños en los electrodomésticos debido a los cortes intermitentes. Estos apagones también dificultan la cocción de alimentos y el mantenimiento de medicamentos refrigerados, lo que afecta gravemente la vida diaria de los ciudadanos.
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¿Cómo afecta la situación de la termoeléctrica Antonio Guiteras a los apagones en Manicaragua y otras regiones?
La termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las más potentes de Cuba, ha enfrentado múltiples averías este año, lo que agrava la crisis energética en el país. Su inestabilidad contribuye a los apagones prolongados en Manicaragua y otras regiones, ya que la planta es crucial para el suministro eléctrico nacional. La falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura son factores clave en esta problemática.
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¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas para abordar la crisis energética?
Las autoridades cubanas han intentado realizar reparaciones en las plantas eléctricas, como la termoeléctrica Antonio Guiteras, pero estas acciones han resultado insuficientes debido a la falta de recursos y mantenimiento adecuado. El gobierno sigue atribuyendo la crisis al embargo estadounidense, aunque el deterioro de las plantas y la escasez de combustible son factores internos que contribuyen a los apagones prolongados en todo el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.