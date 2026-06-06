Basura y focos de insalubridad ganan terreno en la “Cuna de la nacionalidad cubana”

Los comentarios señalaron los riesgos para la salud y lamentaron la pérdida de identidad colectiva

Una persona residente de Bayamo denunció este miércoles la acumulación de basura y la presencia de focos de contaminación en una esquina de la ciudad, una situación que considera peligrosa para la salud de quienes viven en los alrededores.

La publicación, acompañada de un breve video publicado en Facebook por la página Alma Granmense muestra el estado de una esquina de la capital de la provincia de Granma repleta de desechos acumulados y con señales de haber sido incendiada, lo cual generó una oleada de reacciones ciudadanas que describen a una de las ciudades que presumía ser una de las más limpias de Cuba como un vertedero sin control.

De acuerdo con lo relatado en el video, al pasar por la esquina ubicada después del Guajiro Natural se encuentra la zona, "como casi de costumbre, repleta de basura", con humo aún visible tras un incendio reciente.

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Según el texto, el lugar se encuentra rodeado de viviendas habitadas por personas de la tercera edad y menores de edad, sectores especialmente vulnerables a enfermedades asociadas a la acumulación de residuos y la proliferación de insectos.

"Sabemos que las instituciones encargadas no satisfacen todas las necesidades, pero ¿quiénes son los afectados?", cuestionó la publicación, al tiempo que alertó sobre la presencia de moscas y otros vectores que pueden transmitir enfermedades.

También llamó la atención sobre la cercanía de vendedores ambulantes de alimentos ubicados al otro lado de la vía. En su opinión, los productos comercializados quedan expuestos a las mismas moscas que se reproducen en el basurero, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Aunque criticó la falta de respuesta de las autoridades responsables de la recogida de desechos, también señaló la responsabilidad de parte de la ciudadanía en el agravamiento del problema. "Permitimos que se limpie y nosotros mismos tiremos la basura de manera descontrolada", afirmó.

La publicación concluyó con un llamado a la reflexión colectiva sobre el deterioro de la higiene urbana en Bayamo, conocida históricamente como la "Cuna de la nacionalidad cubana", y sobre las consecuencias que la acumulación de basura puede tener para quienes viven cerca de estos focos de contaminación.

Los comentarios al video reflejan una pérdida de identidad colectiva profunda. "Dios mío, mi pueblo está perdido en la basura. Ese siempre fue un pueblo súper limpio", escribió un residente.

Otro apuntó: "Era una de las ciudades más limpias y ahora es un basurero". Un tercero fue más contundente: "No es Bayamo solamente, Cuba entera es puro basurero. ¿Y a quién le importa esta situación?".

Varios ciudadanos señalaron también el riesgo para la salud. "Ya no se puede pasar por ahí y la gente que va en coche tragándose las bacterias", advirtió una vecina.

Otro comentario apuntó directamente al origen del problema: "El responsable es el comunismo asqueroso y todos sus dirigentes".

"Así están toda Cuba", resumió un ciudadano en los comentarios del video, una frase que condensa lo que ya no es una crisis local sino el retrato de un país entero hundido en su propia basura.

El contraste con el pasado es documentable. En enero de 2019, la prensa oficial describía a Bayamo como ejemplo nacional de organización urbana, con 667 trabajadores de limpieza diarios y 339 barrenderos que iniciaban labores a las 3:00 a.m. Hoy, esa reputación es historia.

La denuncia se suma a las crecientes quejas ciudadanas por la acumulación de desechos en distintas localidades del país, un problema cada vez más visible en medio de las dificultades que enfrentan los servicios comunales para garantizar la recogida sistemática de basura

En abril de 2026, basura y escombros bloquearon la línea ferroviaria que conecta la ciudad con La Habana, con más de la mitad del crucero ferroviario afectado.

En Holguín, los vertederos llevan meses ardiendo cada noche, emitiendo gases tóxicos sobre zonas residenciales.

Este miércoles también trascendió que en Cienfuegos, un vertedero improvisado frente a edificios residenciales amenaza la salud de decenas de familias.

Por su parte, en La Habana, solo 44 de los 106 camiones recolectores estaban operativos en febrero, y la situación tampoco mejora.

Las causas son estructurales,debido a la escasez crónica de combustible, deterioro del parque automotor y ausencia de planificación.

El propio primer ministro Manuel Marrero reconoció el fracaso institucional el 31 de diciembre de 2025. La acumulación de residuos en toda la isla está directamente vinculada a los brotes de dengue y chikungunya que el Ministerio de Salud Pública reconoció oficialmente con 33 fallecidos, mientras organismos independientes elevan la cifra a miles.