"Basurero fuera de control" en Holguín, la imagen que se repite en toda Cuba

Un video publicado en Facebook por la página Holguín Memories muestra el estado del vertedero improvisado del Reparto Zayas, en Holguín, con basura y escombros acumulados a ambos lados de una calle deteriorada, cables eléctricos cruzando el cielo y una persona empujando una carretilla entre los desechos.

El autor del video del vertedero en Reparto Zayas afirma, sin rodeos: «no tengo pruebas pero tampoco dudas de que es el más grande que hay en Holguín», y pide a sus seguidores que señalen si conocen otro igual o mayor en la ciudad.

El problema en ese barrio no es nuevo ni pasajero. Desde marzo de 2020, vecinos del Reparto Zayas denunciaban la acumulación de basura, lo que significa que el deterioro lleva al menos seis años documentado sin que las autoridades hayan ofrecido una solución real.

En 2022 se registraron al menos cinco vertederos en menos de cuatro cuadras entre el Reparto Zayas y la carretera de Gibara, uno de ellos extendido por aproximadamente 300 metros, ubicado junto al Consultorio No. 1 y frente a la pizarra de la empresa de telecomunicaciones.

La situación no ha hecho más que empeorar. En abril de 2026, vecinos denunciaron que los basureros arden por la noche en distintos barrios de Holguín, generando humo tóxico que afecta a los residentes.

En mayo de 2026, el parque infantil Los Caballitos fue convertido en basurero, y la antigua estación ferroviaria Holguín-Gibara, ubicada precisamente en el Reparto Zayas, terminó también como foco de basura y escombros.

Holguín, conocida históricamente como la «ciudad de los parques» por sus numerosas plazas y espacios verdes, acumula años de denuncias sin respuesta: en octubre de 2023 se documentó un enorme vertedero frente a tres escuelas, y Radio Angulo describió ese mismo año el incremento de vertederos como una problemática «persistente y creciente» con riesgos para la salud pública.

Lo que ocurre en Holguín es un reflejo de la crisis nacional. En febrero de 2026, solo 44 de 106 camiones recolectores de La Habana estaban operativos por falta de combustible y desgaste mecánico, mientras la capital genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos de residuos al día, muy por encima de la capacidad del sistema.

Las causas son estructurales: escasez crónica de combustible, deterioro del parque automotor sin posibilidad de reposición y ausencia de planificación. El propio primer ministro Manuel Marrero admitió el 31 de diciembre de 2025 el fracaso institucional ante la crisis, y el gobierno reconoció a fines de noviembre de ese año que no sabía con precisión cuánta basura produce la capital.

La acumulación de desechos trae consigo riesgos directos de leptospirosis, hepatitis A, dengue y oropouche por la proliferación de mosquitos y roedores en los vertederos.

El impacto social ha llegado a un extremo que ilustra la profundidad de la crisis: según un reporte de Infobae de mayo de 2026, miles de cubanos en Holguín, La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara buscan comida en vertederos y contenedores a diario como estrategia de supervivencia. «Hay un ejército de personas buscando en la basura… es a toda hora, todos los días», recoge el testimonio de un residente.