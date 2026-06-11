¿Cuánto cuesta hacerse las uñas en Cuba?

Una cubana compartió en Facebook el precio que pagó por un arreglo de uñas durante un domingo cualquiera, y la cifra desató un debate sobre el costo real de la belleza en la isla: 1,800 CUP, equivalente a aproximadamente tres dólares al tipo de cambio informal vigente.
«Hoy me hice este arreglo en Cuba y te cuento cuánto cuesta en realidad: 1,800 CUP (aprox. 3 USD). ¿Te parece caro o barato? Quiero comparar precios contigo, ¿cuánto cuesta en tu país?», escribió la usuaria @Lili.cubana en el video publicado en esa red social.
En 2025, una manicura básica con esmalte tradicional podía costar desde 500 CUP, mientras que servicios más elaborados como uñas acrílicas o con polygel arrancaban desde 950 CUP en salones de La Habana.
Un relleno largo podía llegar a 3,000 CUP, y en salones de mayor nivel los precios escalaban hasta 6,000 CUP o se cotizaban directamente en dólares: uñas en gel con diseño a 25 USD y acrílicas entre 35 y 45 USD, en ese momento.
En dólares, tres USD suenan a poco para quien vive fuera de Cuba, pero la ecuación cambia radicalmente al medirla con el salario local.
El salario medio estatal en Cuba ronda los 6,506 CUP mensuales, apenas unos 10 o 12 dólares al tipo de cambio informal, que cerró en 630-633 CUP por dólar en junio de 2026, un récord histórico.
Eso significa que un arreglo de uñas por 1,800 CUP representa cerca del 28% del ingreso mensual de un trabajador estatal promedio.
El panorama se vuelve aún más crudo si se considera que una familia de seis personas necesita unos 130,990 CUP al mes para cubrir gastos básicos, y el salario medio apenas alcanza el 19.4% de esa cifra.
Pese a la crisis, el sector de uñas y belleza ha florecido en Cuba como actividad privada.
Maicuristas que trabajan desde sus casas o en pequeños salones han convertido las uñas en una fuente de ingresos y, para muchas clientas, en un espacio de expresión personal que la precariedad no ha logrado suprimir.
En julio de 2025, la agencia AP publicó un reportaje internacional que destacaba cómo las cubanas han convertido las uñas en lienzos creativos frente a la crisis económica, con manicuristas que dedican hasta seis horas a un solo trabajo.
Otros servicios de belleza en la isla también reflejan esa tensión entre precios nominalmente bajos en dólares y costos elevados en términos del salario local: un tinte cuesta entre 1,500 y 2,000 CUP, una queratina ronda los 9,000 CUP y unas extensiones de pestañas pueden llegar a 3,000 CUP.
La pregunta que lanzó @Lili.cubana —«¿te parece caro o barato?»— no tiene una respuesta única: depende, casi siempre, de si quien responde cobra en pesos o en dólares.
Preguntas Frecuentes sobre el Costo de la Belleza en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta hacerse las uñas en Cuba?
Hacerse las uñas en Cuba puede costar desde 500 CUP para una manicura básica hasta 3,000 CUP para servicios más elaborados como un relleno largo. En salones de mayor nivel, los precios pueden llegar a 6,000 CUP o más, dependiendo del tipo de servicio y diseño.
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¿Cómo se compara el costo de hacerse las uñas en Cuba con el salario promedio?
El costo de un arreglo de uñas de 1,800 CUP representa aproximadamente el 28% del salario mensual promedio de un trabajador estatal en Cuba, que es de 6,506 CUP. Esto evidencia la dificultad de acceder a servicios de belleza con los ingresos actuales en la isla.
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¿Por qué los servicios de belleza son tan caros en Cuba?
Los servicios de belleza en Cuba son caros debido a la inflación, la dolarización de facto y el alto costo de los productos importados. Además, la escasez y la crisis económica agravan la situación, haciendo que los precios sean inalcanzables para muchos cubanos que dependen de salarios estatales.
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¿Cómo ha afectado la crisis económica en Cuba al sector de servicios de belleza?
A pesar de la crisis económica, el sector de belleza ha florecido como actividad privada. Manicuristas y estilistas han encontrado en estos servicios una fuente de ingresos, convirtiendo el cuidado personal en un espacio de creatividad y expresión, aunque con precios elevados en relación con los salarios locales.
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¿Qué otros servicios de belleza son populares en Cuba y cuánto cuestan?
Otros servicios de belleza populares en Cuba incluyen tintes, que cuestan entre 1,500 y 2,000 CUP, queratinas que rondan los 9,000 CUP, y extensiones de pestañas que pueden llegar a 3,000 CUP. Estos precios reflejan la misma tendencia de altos costos en relación con el salario local.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.