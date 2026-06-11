¿Cuánto cuesta hacerse las uñas en Cuba?

Una cubana compartió en Facebook el precio que pagó por un arreglo de uñas durante un domingo cualquiera, y la cifra desató un debate sobre el costo real de la belleza en la isla: 1,800 CUP, equivalente a aproximadamente tres dólares al tipo de cambio informal vigente.

«Hoy me hice este arreglo en Cuba y te cuento cuánto cuesta en realidad: 1,800 CUP (aprox. 3 USD). ¿Te parece caro o barato? Quiero comparar precios contigo, ¿cuánto cuesta en tu país?», escribió la usuaria @Lili.cubana en el video publicado en esa red social.

En 2025, una manicura básica con esmalte tradicional podía costar desde 500 CUP, mientras que servicios más elaborados como uñas acrílicas o con polygel arrancaban desde 950 CUP en salones de La Habana.

Un relleno largo podía llegar a 3,000 CUP, y en salones de mayor nivel los precios escalaban hasta 6,000 CUP o se cotizaban directamente en dólares: uñas en gel con diseño a 25 USD y acrílicas entre 35 y 45 USD, en ese momento.

En dólares, tres USD suenan a poco para quien vive fuera de Cuba, pero la ecuación cambia radicalmente al medirla con el salario local.

El salario medio estatal en Cuba ronda los 6,506 CUP mensuales, apenas unos 10 o 12 dólares al tipo de cambio informal, que cerró en 630-633 CUP por dólar en junio de 2026, un récord histórico.

Eso significa que un arreglo de uñas por 1,800 CUP representa cerca del 28% del ingreso mensual de un trabajador estatal promedio.

El panorama se vuelve aún más crudo si se considera que una familia de seis personas necesita unos 130,990 CUP al mes para cubrir gastos básicos, y el salario medio apenas alcanza el 19.4% de esa cifra.

Pese a la crisis, el sector de uñas y belleza ha florecido en Cuba como actividad privada.

Maicuristas que trabajan desde sus casas o en pequeños salones han convertido las uñas en una fuente de ingresos y, para muchas clientas, en un espacio de expresión personal que la precariedad no ha logrado suprimir.

En julio de 2025, la agencia AP publicó un reportaje internacional que destacaba cómo las cubanas han convertido las uñas en lienzos creativos frente a la crisis económica, con manicuristas que dedican hasta seis horas a un solo trabajo.

Otros servicios de belleza en la isla también reflejan esa tensión entre precios nominalmente bajos en dólares y costos elevados en términos del salario local: un tinte cuesta entre 1,500 y 2,000 CUP, una queratina ronda los 9,000 CUP y unas extensiones de pestañas pueden llegar a 3,000 CUP.

La pregunta que lanzó @Lili.cubana —«¿te parece caro o barato?»— no tiene una respuesta única: depende, casi siempre, de si quien responde cobra en pesos o en dólares.