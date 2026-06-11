Escritor cubano: «Solo veo una solución y es una intervención militar de EE.UU.»

El escritor y editor cubano Pablo de Cuba Soria afirmó en una entrevista con Tania Costa que la única salida que ve para Cuba es «una toma militar completa del Ejército de los Estados Unidos».

La declaración surgió durante un debate sobre las perspectivas de transición en la isla, en el marco de una conversación centrada en el nuevo proyecto de Ley de Vivienda cubano, publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

«No veo otra solución que una toma militar completa por parte del Ejército de los Estados Unidos en Cuba. No veo otra solución», dijo el poeta y ensayista nacido en Santiago de Cuba en 1980 y fundador de la editorial independiente Casa Vacía.

Pablo de Cuba argumentó que el régimen ha «redoblado su apuesta retórica de control», algo que, a su juicio, la propia ley de vivienda confirma. Señaló que, a diferencia de Venezuela —donde sí se han dado «determinados pasos» que satisfacen a la actual administración norteamericana—, Cuba «evidentemente no está dispuesta a dar los pasos necesarios» para un cambio negociado.

«En Cuba evidentemente no están dispuestos a dar los pasos necesarios. Entonces yo no veo otra solución», insistió.

El escritor describió a Cuba como «un país literalmente arruinado en todos los sentidos», tanto material como cultural y mentalmente, y respaldó su posición con un argumento histórico.

Para Pablo de Cuba, las décadas de 1910 y 1920 —desde la instalación de la Enmienda Platt hasta el crack americano de 1929— fueron el período de mayor florecimiento de la sociedad cubana, precisamente cuando existía el protectorado norteamericano. «La Cuba incluso ruinosa que todavía vemos hoy es la Cuba de las dos primeras décadas, precisamente de cuando todavía estaba en buena parte la Enmienda Platt y el protectorado norteamericano en Cuba», afirmó.

El escritor comparó esa época con el París de Haussmann: la infraestructura que aún puede verse en la isla —incluso en ruinas— es herencia de ese período, no de la Revolución.

Sus declaraciones se producen en un momento de creciente debate sobre una posible intervención militar estadounidense. Una encuesta independiente difundida el 8 de mayo indicó que el 60,9% de los cubanos dentro de la isla apoya una intervención directa de EE.UU., con 42,263 respuestas válidas.

Una encuesta separada de Bendixen & Amandi International, realizada en abril de 2026 entre 800 personas en el sur de Florida, reveló que el 79% de cubanos y cubanoamericanos apoya la intervención.

Reportes de Politico y Axios, citados por medios cubanos, señalan que el Comando Sur y el Pentágono han realizado ejercicios de planificación para posibles escenarios en Cuba.

En ese contexto, el Senado de EE.UU. bloqueó, con votación de 51 a 47, una resolución que habría restringido acciones militares contra Cuba sin autorización del Congreso, mientras que un grupo de 32 legisladores demócratas pidió cambiar la política hacia Cuba y alertó sobre el riesgo de una intervención.

Pablo de Cuba también criticó duramente el proyecto de ley de vivienda, que cuenta con aproximadamente 190 artículos y amplía las facultades del Estado para intervenir y robar inmuebles a los particulares.

Lo calificó como «más control totalitario estatal sobre la misma ruina que el mismo Estado, que la misma dictadura produjo», y resumió la paradoja del régimen con una frase: «En Cuba el Estado totalitario no tiene para construir, pero sí para legislar contra la propiedad todo el tiempo».