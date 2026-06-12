Carlos Fernández de Cossío acusa al exilio de Florida de impulsar agenda «agresiva y vengativa» contra Cuba

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El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío publicó un texto en el que acusa al exilio cubano del sur de Florida de impulsar lo que califica como una agenda «agresiva y vengativa» contra Cuba, y denomina a ese sector «la cofradía anticubana en el sur de Florida».
En el texto, el funcionario del régimen sostiene que ese grupo «representa los sentimientos de un segmento minúsculo del paisaje político estadounidense e incluso de los cubanos que habitan en ese país», pero que ejerce una «influencia desproporcionada gracias a la naturaleza corrupta, el papel del dinero y la capacidad de engaño en el sistema político del régimen que los acogió como peones».
Fernández de Cossío afirma que los exponentes de ese sector dirigen su rabia «no solo contra el pueblo cubano y muchos cubanos que viven en EEUU, sino también contra ciudadanos estadounidenses y empresarios de ese país por relacionarse éstos o quererse relacionar con Cuba, algo que muchas personas consideran un derecho».
El vicecanciller describe a los políticos que respaldan esa agenda como «políticos en venta o de alquiler» que, por «ambiciones politiqueras», actúan como «el brazo coercitivo y represivo del gran imperio para aplastar a quien actúe o se pronuncie contra la guerra injusta, abusiva e insensata que sufre la nación cubana».
Cierra su texto con una frase cargada de ironía hacia el exilio duro: «Hay entre ellos un tufo inocultable a desespero por la demora en materializarse sus ansias de conquista».
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre La Habana y sectores del exilio cubano en Miami.
Fernández de Cossío ha mantenido una línea discursiva consistente a lo largo de 2026, con ataques frecuentes a figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y los congresistas de origen cubano.
El 24 de mayo, el vicecanciller declaró que Cuba está lista para dialogar con Estados Unidos sobre asuntos bilaterales, pero rechazó cualquier injerencia en el sistema político de la isla y atribuyó la crisis económica cubana a un «plan calculado» de Washington para causar dolor a la población.
Dos días después, el 26 de mayo, calificó de «cómplices» a quienes apoyan una eventual intervención militar estadounidense en Cuba y advirtió sobre el riesgo de un «baño de sangre», según recogió el portal Nodal en su cobertura de las declaraciones.
El texto publicado esta semana sigue esa misma línea, pero con un tono especialmente confrontacional hacia el exilio del sur de Florida como actor político con influencia en Washington, al que el régimen cubano responsabiliza de sostener las políticas de presión máxima contra la isla.
Preguntas Frecuentes sobre la Tensión entre el Exilio Cubano y el Régimen de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué acusa Carlos Fernández de Cossío al exilio cubano del sur de Florida?
Carlos Fernández de Cossío acusa al exilio cubano del sur de Florida de impulsar una agenda «agresiva y vengativa» contra Cuba, sosteniendo que este grupo ejerce una influencia desproporcionada en la política estadounidense para mantener políticas de presión máxima sobre la isla. El vicecanciller cubano afirma que este sector actúa como el brazo coercitivo del "gran imperio" para dañar a Cuba.
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¿Cuál es el contexto de las tensiones actuales entre Cuba y Estados Unidos?
Las tensiones actuales se enmarcan en la intensificación de las sanciones impuestas por la administración Trump desde enero de 2026, incluyendo la declaración de Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y el corte de importaciones de petróleo. Estas medidas han agravado la crisis energética y económica de Cuba.
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¿Qué medidas han propuesto los congresistas del sur de Florida contra Cuba?
Los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart han propuesto suspender todos los vuelos comerciales a Cuba y eliminar las remesas, como parte de una estrategia para asfixiar económicamente al régimen cubano. Estas medidas buscan cortar los recursos económicos que sostienen al régimen de La Habana.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las sanciones de EE.UU.?
El régimen cubano ha respondido a las sanciones de EE.UU. calificándolas de "castigo colectivo" y "agresión despiadada". Carlos Fernández de Cossío ha acusado a Washington de intentar provocar una crisis humanitaria en la isla. El régimen sostiene que la crisis económica cubana es resultado de un "plan calculado" de EE.UU. para causar dolor a la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.