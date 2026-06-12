Carlos Fernández de Cossío acusa al exilio de Florida de impulsar agenda «agresiva y vengativa» contra Cuba

Vídeos relacionados:

El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío publicó un texto en el que acusa al exilio cubano del sur de Florida de impulsar lo que califica como una agenda «agresiva y vengativa» contra Cuba, y denomina a ese sector «la cofradía anticubana en el sur de Florida».

En el texto, el funcionario del régimen sostiene que ese grupo «representa los sentimientos de un segmento minúsculo del paisaje político estadounidense e incluso de los cubanos que habitan en ese país», pero que ejerce una «influencia desproporcionada gracias a la naturaleza corrupta, el papel del dinero y la capacidad de engaño en el sistema político del régimen que los acogió como peones».

Fernández de Cossío afirma que los exponentes de ese sector dirigen su rabia «no solo contra el pueblo cubano y muchos cubanos que viven en EEUU, sino también contra ciudadanos estadounidenses y empresarios de ese país por relacionarse éstos o quererse relacionar con Cuba, algo que muchas personas consideran un derecho».

El vicecanciller describe a los políticos que respaldan esa agenda como «políticos en venta o de alquiler» que, por «ambiciones politiqueras», actúan como «el brazo coercitivo y represivo del gran imperio para aplastar a quien actúe o se pronuncie contra la guerra injusta, abusiva e insensata que sufre la nación cubana».

Cierra su texto con una frase cargada de ironía hacia el exilio duro: «Hay entre ellos un tufo inocultable a desespero por la demora en materializarse sus ansias de conquista».

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre La Habana y sectores del exilio cubano en Miami.

Fernández de Cossío ha mantenido una línea discursiva consistente a lo largo de 2026, con ataques frecuentes a figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y los congresistas de origen cubano.

El 24 de mayo, el vicecanciller declaró que Cuba está lista para dialogar con Estados Unidos sobre asuntos bilaterales, pero rechazó cualquier injerencia en el sistema político de la isla y atribuyó la crisis económica cubana a un «plan calculado» de Washington para causar dolor a la población.

Dos días después, el 26 de mayo, calificó de «cómplices» a quienes apoyan una eventual intervención militar estadounidense en Cuba y advirtió sobre el riesgo de un «baño de sangre», según recogió el portal Nodal en su cobertura de las declaraciones.

El texto publicado esta semana sigue esa misma línea, pero con un tono especialmente confrontacional hacia el exilio del sur de Florida como actor político con influencia en Washington, al que el régimen cubano responsabiliza de sostener las políticas de presión máxima contra la isla.