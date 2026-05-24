Carlos Fernández de Cossío: «Cuba está lista para dialogar con EE.UU. sobre temas bilaterales»

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, publicó este fin de semana una serie de declaraciones en las que afirmó que Cuba está lista para el diálogo con Estados Unidos a fin de resolver cuestiones bilaterales, al tiempo que negó que la isla represente una amenaza para Washington y rechazó cualquier injerencia estadounidense en el sistema político cubano.

Las declaraciones del viceministro se producen en uno de los momentos más tensos y activos diplomáticamente en las relaciones entre ambos países en años recientes, marcado por acusaciones penales, contactos de alto nivel y una profunda crisis económica en la isla.

En un mensaje directo y esquemático, Fernández de Cossío enumeró cuatro posiciones del régimen:

«No, Cuba no representa ninguna amenaza para EE.UU.»

«No, EE.UU. no tiene derecho a determinar el sistema político cubano»

«Sí, las extremas dificultades económicas de Cuba son el resultado de un plan calculado de EE.UU. para causar dolor a toda la población»

«Sí, Cuba está lista para el diálogo a fin de resolver cuestiones bilaterales».

La atribución de la crisis económica cubana al embargo estadounidense contrasta con la realidad de una isla que acumula 67 años de dictadura comunista, con apagones de muchas horas diarias, escasez de alimentos, agua y combustible como consecuencia directa de la gestión del régimen.

El contexto inmediato es convulso

El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

Al día siguiente, Fernández de Cossío calificó la acusación de «acto canalla» y parte de una «escalada agresiva» de Washington, y advirtió que cualquier intento de actuar dentro de Cuba encontraría una «resistencia feroz del pueblo cubano».

A pesar de la retórica, ambos gobiernos han mantenido contactos. El 14 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana en una reunión que el propio gobierno cubano confirmó y describió como orientada al «diálogo político».

El 12 de mayo, el presidente Donald Trump escribió en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», a lo que el presidente Miguel Díaz-Canel respondió al día siguiente que Cuba estaba «dispuesta siempre al diálogo».

Sin embargo, el régimen ha marcado líneas rojas claras ante cualquier negociación: no negociará su sistema político, la salida de sus dirigentes ni la situación de los presos políticos, que considera un «asunto interno».

En sentido contrario, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó el 21 de mayo que Cuba sí representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y calificó el sistema cubano de «estado fallido» con economía «rota», además de referirse a Raúl Castro como un «fugitivo de la justicia estadounidense».

El 23 de mayo, la jefa de misión cubana en EE.UU., Lianys Torres Rivera, reafirmó la disposición al diálogo bajo las mismas condiciones: apertura sobre temas bilaterales como migración, comercio y la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, pero rechazo absoluto a cualquier negociación sobre soberanía o sistema político.