El dolor de una cubana: Un pollo echado a perder

Una cubana identificada como Adriela Feito Hernandez publicó un video en Facebook que resume en 38 segundos la tragedia cotidiana de miles de familias en la isla: camina por calles vacías cargando un pollo y otros alimentos echados a perder por los apagones, buscando desesperadamente dónde guardarlos antes de que sea demasiado tarde.

El video de Adriela en Facebook acumuló casi 55,000 vistas y más de 2,600 reacciones, tocando una herida abierta que millones de cubanos reconocen como propia.

«Esto es esfuerzo de mi familia que ni siquiera está aquí. Porque mientras esto se pierde, hay gente allá afuera matándose trabajando. Para que en esta casa haya comida», dice Adriela con la voz quebrada mientras graba la escena.

Lo que más duele, según sus propias palabras, no es solo la pérdida material: «Nadie te habla de eso. Nadie te habla de la impotencia que da abrir un refrigerador y ver cómo se te va todo. Y lo peor es no poder hacer nada».

«Hoy me sucedió a mí. Y tuve que salir como loca a ver dónde podía guardarlo. A ver quién me podía hacer el favor», relata mientras la cámara muestra las calles desiertas a su alrededor.

Esa imagen de las calles vacías no es casual. «Mira las calles, vacías, sin gente. Una tristeza que no se explica, se ve», dice Adriela, capturando otro síntoma de la debacle: la emigración masiva que ha vaciado barrios enteros en toda Cuba.

El testimonio de Adriela no es un caso aislado. Cuba atraviesa en junio de 2026 una de sus peores crisis eléctricas, con apagones que superan las 20 horas diarias en muchas zonas del país.

La Unión Eléctrica reportó el pasado viernes una disponibilidad de apenas 1,030 MW frente a una demanda de 2,590 MW, con 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible.

Esos cortes prolongados rompen la cadena de frío en los hogares y condenan a la basura lo poco que las familias logran conseguir.

La Encuesta de Seguridad Alimentaria 2025 del Food Monitor Program, realizada en las 16 provincias cubanas, reveló que el 47,59% de los encuestados perdió alimentos refrigerados por apagones, y el 80,39% vio afectada su capacidad de cocinar.

En provincias como Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus, más del 80% de los hogares reportó pérdidas de alimentos refrigerados. Uno de cada tres hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre en el último mes.

El drama de Adriela condensa además la doble tragedia de la diáspora cubana: los que están afuera se sacrifican para enviar dinero, y los que están adentro no pueden ni conservar lo que compran con ese dinero.

Para 2026, el 96,91% de la población cubana carecía de alimentos adecuados, según datos recientes.

No es la primera vez que este tipo de testimonio sacude las redes.

Una cubana relató en mayo el dolor de botar frijoles echados a perder en idénticas circunstancias, y el desgarrador mensaje de un padre cubano al gobierno, publicado el 6 de junio, denunció que «los niños no tienen un vaso de leche que llevarse al estómago» y que el futuro en Cuba está «apagado» por completo.

Adrilea cerró su video con una frase que lo dice todo: «Aquí llevo la comida de mi hijo, de mi casa, y la verdad, esto ya ni nombre tiene».