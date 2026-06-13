Presidenta de Costa Rica apoya medidas de EE.UU. hacia Cuba: Contra «el yugo de una dictadura», toda presión es válida

Laura Fernández Delgado, presidenta de Costa Rica, respaldó las medidas de presión diplomática y económica que Estados Unidos aplica sobre el régimen cubano, al afirmar en una entrevista exclusiva con NTN24 difundida este viernes que frente a una dictadura que oprime a su pueblo no existe espacio para la ambigüedad.

Fernández fue contundente al trazar una línea moral sin matices: «En la democracia hay cosas que no son grises, o están bien o están mal, y frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre y le niega la posibilidad de vivir dignamente, ahí no hay un espacio de gris».

La mandataria amplió su argumento al señalar que la gravedad de la situación en Cuba justifica cualquier instrumento de presión disponible: «Cuando hay vidas humanas de por medio, cuando se ha perdido todo bajo el yugo de una dictadura, cuando no hay trabajos dignos, dónde tener agua limpia, dónde tener un empleo (...) toda medida diplomática y de presión económica resulta válida».

Para Fernández, el objetivo último es claro: que «llegue esa luz» de la democracia, la estabilización institucional y la recuperación de libertades y derechos humanos para el pueblo cubano.

La presidenta también confirmó que Costa Rica mantiene la decisión de retirar su embajada de La Habana, adoptada en marzo por su predecesor Rodrigo Chaves, y la reafirmó como propia. Calificó ese paso como «una muestra del respaldo al proceso de democratización» que espera llegue pronto a los ciudadanos cubanos. Desde el 1 de abril, las relaciones entre ambos países quedaron reducidas al plano consular, con la atención a ciudadanos costarricenses canalizada desde Panamá.

Fernández asumió la presidencia el 8 de mayo tras ganar las elecciones en primera vuelta con el 48,5% de los votos, abanderando una política de mano dura contra el crimen y una reforma estructural del Estado. Desde antes de asumir, la entonces presidenta electa había respaldado la ruptura diplomática con Cuba, y en mayo recibió en San José al opositor cubano Orlando Gutiérrez Boronat, reforzando el alineamiento de su gobierno con la causa de la libertad en la isla.

Ese alineamiento también se extiende a Washington. El secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Fernández tras su victoria electoral, señal del entendimiento entre ambos gobiernos en materia de política hemisférica.

Las declaraciones de Fernández llegan en medio de una escalada sin precedentes de la presión estadounidense sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones: sancionó a GAESA y a su presidenta el 7 de mayo, y el 4 de junio las medidas alcanzaron directamente al presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y Alejandro Castro Espín, hijo del exdictador Raúl Castro. Trump también firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las sanciones secundarias a empresas y bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.

bajo esas medidas y con la crisis multidimensional que viene avanzando hace años en Cuba, el panorama de la Isla se ha vuelto desolador: apagones de más de 20 horas diarias en varias zonas, y en algunos, incluso, llegando a 30 y 40 horas; un déficit eléctrico por encima de los 2,000 MW repetido en mayo y junio y una escasez severa de alimentos, agua y medicamentos. Las pensiones de los adultos mayores equivalen en promedio a apenas 9 dólares mensuales. La crisis humanitaria que devora a Cuba llevó a la ONU a lanzar un plan de respuesta por 94,1 millones de dólares para asistir a unas dos millones de personas, aunque a inicios de junio ese llamamiento seguía financiado en menos de un tercio.

Sobre Venezuela, Fernández también fue directa al respaldar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, calificándola como «una luz para todos los que hemos estado expectantes de que Venezuela retorne al curso democrático», y reiteró que «Costa Rica respalda todas las acciones internacionales a través de los canales diplomáticos que corresponden para que Venezuela sea libre».