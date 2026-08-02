Cuatro cubanos reciben premios de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

Cuatro profesionales cubanos de la ingeniería fueron distinguidos con galardones de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería (UPADI) correspondientes a 2025, en una ceremonia celebrada en San José, Costa Rica, con motivo del Día Internacional de la Ingeniería Panamericana y el aniversario de la organización.

La noticia fue difundida, comunicada en las redes de la UPADI esta semana, fue reseñada por la Agencia Cubana de Noticias, este viernes. La ACN recogió declaraciones de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), cuya Junta Directiva expresó su reconocimiento público a los cuatro galardonados.

Según el comunicado de la UNAICC, los premios «distinguen el talento, la excelencia profesional, el liderazgo y las contribuciones que impulsan el desarrollo de las disciplinas».

Dado que los premiados no pudieron asistir a la ceremonia en Costa Rica, Germán Pardo, presidente en funciones de la UNAICC, recibió los galardones en nombre del grupo, «con el compromiso de hacerlos llegar al país», según precisó la agencia estatal.

El primero de los reconocimientos fue el Premio Panamericano de Ingeniería «Jorge Spitalnik», otorgado al doctor en ingeniería Hugo Wainshtok Rivas, de La Habana.

Wainshtok Rivas es un referente de la ingeniería civil cubana con más de cinco décadas de trayectoria: se graduó de la Universidad de La Habana en 1965, obtuvo una maestría en la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, en 1973, y posteriormente defendió un doctorado en Ciencias Técnicas en la Universidad Técnica de Poznan, Polonia.

Es reconocido como pionero en el uso del ferrocemento en Cuba, comenzó su carrera docente en la CUJAE en 1977, fue proclamado Profesor Emérito en 2003 y recibió el título de Doctor Honoris Causa en 2014, además de ser miembro titular de la Academia Panamericana de Ingeniería.

El Premio Panamericano de Integración y Solidaridad «Carlos López Rivera» recayó en la ingeniera Antonia Amalia González Almeida, también de La Habana.

El Premio de Enseñanza de la Ingeniería «Vector de Oro» fue compartido por dos profesionales: el doctor ingeniero Luis Gerónimo García Faure, de Santiago de Cuba, y la doctora ingeniera María Onelia Urbina Reynaldo, de Holguín.

En total, la UPADI distinguió a 13 profesionales en esta edición, por lo que los cuatro cubanos representaron cerca del 31% del total de galardonados. La UNAICC subrayó esta «buena representación» del país, y aprovechó para hacer «pública su felicitación al grupo».

Entre los demás premiados en la misma ceremonia figuraron Alexandra Arias Alvarado, con el Premio de Desarrollo Sostenible «Luis Wannoni Lander»; Luis Fernando Andrés Jácome, con el Premio Plomada de Oro; e Irene Campos Gómez, de Costa Rica, con un Reconocimiento Especial por acuerdo de la Asamblea, el Directorio y el Consejo Consultivo de la organización.

El reconocimiento llega en un momento en que Cuba mantiene una activa formación de ingenieros: la CUJAE graduó más de 300 ingenieros y 33 técnicos superiores en su acto de graduación del curso 2025-2026, celebrado el 16 de julio, en especialidades que abarcan desde ingeniería industrial y química hasta biomédica, hidráulica y telecomunicaciones.

Sin embargo, ese capital humano enfrenta una severa presión: bajos salarios estatales, una crisis energética que ha afectado incluso al sistema educativo y una fuerte emigración de profesionales graduados que abandona la Isla en busca de mejores condiciones de vida, realidad que contrasta con los méritos que estos cuatro ingenieros acaban de obtener en el plano continental.

La UPADI fue fundada el 20 de julio de 1949 en Río de Janeiro, durante el Primer Congreso Panamericano de Ingeniería, y sus premios son considerados los más altos reconocimientos hemisféricos de la disciplina. En 2026, Costa Rica fue designada sede de la Asamblea General de la organización, lo que explica que la ceremonia se realizara en San José.