Le desmontan el ventanal completo para entrar a robarle e ironiza: "Son trabajadores esforzados"

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Una cubana de Matanzas recurrió al humor y la ironía en Facebook para denunciar que desconocidos le desmontaron completamente el ventanal de tres hojas de su vivienda a las 3:00 a.m. del sábado, con intención de entrar a robar, en un relato que refleja la desesperación ante la inseguridad que vive la isla.

La autora de la publicación describió los hechos con sarcasmo desde el primer renglón: «Se dona brigada de desmantenimiento y desmontaje de la construcción, no piensen que es falta de ortografía, es falta de tranquilidad y seguridad ciudadana».

Según su relato, los intrusos rompieron dos tablillas del ventanal antes de desprenderlo por completo, y se llevaron una de ellas «de recuerdo».

Al ver frustrado el intento de acceso, optaron por retirar toda la estructura: «Como son trabajadores esforzados, serios y empeñados en cumplir con su labor, optaron por desprenderla completa», escribió con ironía.

Por fortuna, no había nadie durmiendo en ese dormitorio en el momento del intento, algo que la propia autora reconoció como un alivio: «Por suerte no había nadie en ese dormitorio, sino a esta hora estuviera lamentando un crimen más entre tantos sin resultados».

La publicación generó decenas de comentarios de solidaridad e indignación entre sus contactos.

Captura de Facebook

Una comentarista expresó: «Esto no está nada fácil, y lo malo es que va a peor, gracias a Dios no pasó a mayores problemas».

Otra señaló la impunidad que perciben los ciudadanos: «Ahora vamos a ver si de verdad encuentran al que lo hizo. Creo que poco importa. A mí me robaron hace tres meses y hasta la fecha nadaaaa».

Varios usuarios lamentaron que la perra de la familia no estuviera suelta dentro de la casa: «Ojalá se hubiesen metido y la perra los cogiera, que aquí iba a escuchar el grito», escribió uno. Otro añadió: «Suelta la perra dentro de la casa y que los despingue al que sea».

Una comentarista resumió la sensación generalizada con una frase breve: «Dios mío, y nadie ve nada».

El hecho se enmarca en una escalada sostenida de la delincuencia en Cuba, documentada por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), que registró 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

Los robos fueron el delito más frecuente, con 1,536 casos en 2025, lo que representa un alza del 479% desde 2023.

Matanzas fue la provincia más golpeada del país en 2025, con 503 delitos verificados y 143 robos solo en el primer semestre de ese año.

En abril de este año, un anciano de 87 años fue robado en Matanzas mientras dormía, y en junio, una santiaguera de 60 años denunció entre lágrimas ocho años de robos continuos en su vivienda, el más reciente por la ventana de la cocina.

El académico cubano Julio César González Pagés advirtió este mes que «los adultos mayores somos ahora el centro de robos y asaltos», tras sufrir él mismo un intento de asalto en La Habana.

Ante la percepción generalizada de inacción policial, los cubanos recurren cada vez más a las redes sociales para denunciar los robos, usando el humor y la ironía como mecanismo de denuncia, tal como resumió otra comentarista: «De esos ladrones está lleno este país».