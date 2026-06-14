“Aquí venden la comida echada a perder”: cubana pagó 700 pesos por un picadillo fermentado en la Isla de la Juventud

Una residente en la Isla de la Juventud lamentó en redes sociales la compra en 700 pesos cubanos de un tubito de picadillo en un punto de venta callejero, el cual llegó a su casa con mal olor, color verdoso y completamente fermentado, en un testimonio que refleja la crisis alimentaria y energética que vive Cuba.
"Vivo en Cuba y aquí venden la comida hecha a perder", confesó la autora del video publicado el viernes en su cuenta de Instagram @Yanet_diary.
"Tristemente, qué decepción que llegues a lugares públicos y te venden la comida en esas condiciones. Pero no tanto los vendedores como la falta de electricidad, que es lo que mayormente tiene la culpa", agregó.
La mujer explicó que en el municipio especial "solo nos ponen corriente dos horas al día, cada ocho horas", lo que rompe por completo la cadena de frío y arruina los alimentos antes de que lleguen al consumidor.
La autora también señaló el aislamiento extremo del territorio. "¿A dónde hemos ido a parar en nuestra Isla de la Juventud? Que ya depende de un barco una vez a la semana para las personas poder entrar y salir a resolver sus necesidades. Y para más decir, ahora mismo no está trabajando el ferry".
El ferry Perseverancia, único vínculo marítimo entre la Isla de la Juventud y Batabanó, se encuentra fuera de servicio por una avería en su motor eléctrico.
Los comentarios al video reflejan la indignación ciudadana. "No hay quien pueda con tantos problemas, qué tristeza", escribió un usuario.
Otro fue más directo: "Cuba puede producir sus propios recursos pero es más fácil echarle la culpa a otro país en vez de aceptar el sistema comunista del régimen cubano".
Un tercer comentario apuntó a la raíz estructural del problema: "Lamentable como el Gobierno no haga nada en Cuba [...] después de la Revolución Cubana de 1959, el Gobierno hizo una reforma agraria, en donde la mayor parte de las tierras privadas de los cubanos, pasaron a ser del Estado. Por eso, los cubanos no tienen libertad para sembrar, o pescar".
Un dia antes, otra cubana expresó en un video su desesperación al perder un pollo y otros alimentos por los apagones.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 del Food Monitor Program, el 47,59 % de los hogares cubanos perdió alimentos refrigerados por apagones, cifra que supera el 80 % en Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus.
La crisis eléctrica nacional registraba el sábado una disponibilidad de apenas 1,270 MW frente a una demanda de 3,050 MW, con ocho de 16 unidades termoeléctricas fuera de servicio y 106 centrales de generación distribuida paralizadas por falta de combustible.
El patrón de alimentos en mal estado es recurrente. En abril, una bodega entregó apenas una libra de azúcar y tres de arroz "con peste y bichos", y ese mismo mes el gobierno de Las Tunas vendió huevos a 60 pesos la unidad con límite de cinco por persona.
Para 2026, el 96,91% de la población cubana carece de alimentos adecuados, según el Food Monitor Program, mientras la economía de la Isla se proyecta con una caída adicional del 7,2 % este año.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la crisis alimentaria en Cuba?
La crisis alimentaria en Cuba es crítica, con un 96,91% de la población sin acceso adecuado a alimentos. Esto se debe a múltiples factores, incluyendo la escasez de productos, los altos precios y la falta de poder adquisitivo de los ciudadanos. Los apagones y la ruptura de la cadena de frío también contribuyen al deterioro de los alimentos antes de que lleguen al consumidor.
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¿Cómo afectan los apagones a la crisis alimentaria en Cuba?
Los apagones agravan significativamente la crisis alimentaria en Cuba al romper la cadena de frío, lo que provoca que los alimentos se descompongan antes de llegar a los consumidores. En la Isla de la Juventud, por ejemplo, solo hay electricidad dos horas al día, lo que afecta la conservación de alimentos perecederos.
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¿Por qué es tan difícil acceder a alimentos en Cuba?
Aunque en Cuba hay mercados surtidos, los precios de los alimentos son inalcanzables para la mayoría de la población debido a la inflación y los bajos salarios. Esto crea una brecha entre la oferta de productos y el poder adquisitivo real de los ciudadanos, complicando el acceso a una alimentación adecuada.
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¿Qué impacto tiene la situación económica en la vida diaria de los cubanos?
La situación económica en Cuba impacta profundamente en la vida diaria de los ciudadanos, quienes deben enfrentarse a la escasez de alimentos, apagones prolongados y precios elevados. Esto obliga a las familias a hacer ajustes constantes y a ser creativas para sobrevivir con recursos limitados.
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