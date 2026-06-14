Exespía Fernando González vuelve a culpar a Washington por crisis en la isla pero encuentra críticas a gestión del régimen de La Habana

La reacción ciudadana en los comentarios del video refleja el rechazo mayoritario de la diáspora cubana al discurso oficial

El exespía cubano Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), protagonizó un video difundido por la Asociación de Cubanos Residentes en Canadá en el que calificó de "genocidio" la política de Estados Unidos hacia Cuba y agradeció el apoyo del movimiento de solidaridad canadiense, apenas días después de que Washington sancionara al ICAP por sus vínculos con la inteligencia cubana.

El funcionario destacó las más de 12,000 firmas de la petición parlamentaria E7082, impulsada por el Canadian Network on Cuba y la Mesa de Concertación Quebec-Cuba, y llamó a los movimientos de solidaridad a movilizarse contra lo que describió como una "creciente amenaza militar".

"Gracias Canadá por demostrar que la solidaridad entre nuestros pueblos no se decide en la Casa Blanca de los Estados Unidos", afirmó González, cerrando su intervención con el lema oficial del régimen: "Patria o muerte, venceremos".

Captura de Facebook/Asociaciones de Cubanos Residentes en Canadá

La reacción ciudadana en los comentarios del video refleja el rechazo mayoritario de la diáspora cubana al discurso oficial.

"El único que odia a su pueblo es el gobierno comunista, 67 años de sufrimiento, pobreza y odio al que piensa diferente", escribió un usuario.

Otro comentario fue aún más directo: "Eso no se llama solidaridad... eso se llama limosna a un estado fallido por unos ineptos comunistas que desgobiernan a Cuba... de limosna no se vive".

Varios cubanos residentes en Canadá rechazaron también el argumento central del video. "Los cubanos canadienses estamos de acuerdo con el embargo, es la única forma de sacar del poder a una dictadura que asfixia y explota a su pueblo. No más demagogia ni mentiras", señaló otro participante en la discusión.

El mensaje de González se produce en un momento de máxima presión sobre el régimen. El 4 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al ICAP y a su empresa asociada Amistur S.A., acusándolos de operar como plataforma de influencia vinculada a los servicios de inteligencia cubanos.

En la misma ronda de sanciones también fueron designados el gobernante Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución.

El 10 de junio, González respondió a las sanciones calificándolas de "acto de hostilidad política basado en calumnias" y exigió la retirada inmediata del ICAP de la lista de la OFAC.

No es la primera vez que el exespía aparece en escenarios internacionales mientras Cuba atraviesa una crisis sin precedentes.

En mayo de 2025, el periodista Mario J. Pentón lo confrontó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, con una pregunta directa: "¿Qué hace usted en España mientras el pueblo de Cuba sobrevive en la miseria y apagones?".

En abril, González llamó en un coloquio en La Habana a usar el humor político para "deconstruir clichés" sobre Cuba, en abierta contradicción con la represión sistemática que el régimen ejerce contra los humoristas críticos.

González fue condenado en 2001 en Estados Unidos por conspiración para cometer espionaje como miembro de la Red Avispa, cumplió 17 años y nueve meses de prisión y fue repatriado a Cuba el 27 de febrero de 2014.

Desde entonces, el régimen lo ha promovido a cargos diplomáticos y políticos, culminando en la presidencia del ICAP.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 medidas restrictivas contra entidades, funcionarios y estructuras vinculadas al poder en Cuba, mientras Prisoners Defenders registraba 1,214 presos políticos en la isla a febrero de ese año, cifra récord histórica.