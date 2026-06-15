Apagones obligan a ETECSA a instalar paneles solares para evitar que un municipio cubano quede incomunicado

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Los prolongados apagones que afectan a Cuba han obligado a la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) a buscar alternativas de emergencia para mantener operativas las telecomunicaciones. En Jobabo, municipio de Las Tunas, la empresa comenzó este fin de semana la instalación de un sistema fotovoltaico destinado a evitar que la localidad quede parcialmente incomunicada cada vez que falla el servicio eléctrico.
Según reportó la emisora oficial Radio Cabaniguán, los equipos llegaron al territorio el sábado y su montaje comenzó de inmediato. La inversión supera los 50 millones de pesos en una primera etapa del proyecto.
La iniciativa surge en medio del deterioro del Sistema Electroenergético Nacional, cuyos constantes apagones no solo afectan hogares y centros de trabajo, sino también servicios de telefonía móvil e internet, cada vez más esenciales para la comunicación de los cubanos dentro y fuera de la isla.
De acuerdo con especialistas de ETECSA, el sistema estará compuesto por paneles solares y un banco de baterías capaz de mantener operativa la infraestructura de telecomunicaciones entre siete y ocho horas sin electricidad.
"Con buena radiación solar, se mantendrá prestando servicio durante toda la jornada", explicó Yordani Nelson Ceballos Suárez, especialista energético del Departamento de Inversiones de ETECSA en Las Tunas.
Las baterías asumirán el respaldo energético durante la noche y la madrugada, aunque las regulaciones vigentes impiden que sean recargadas mediante la red eléctrica convencional, por lo que dependerán exclusivamente de la energía captada por los paneles solares.
La instalación forma parte de una estrategia impulsada por ETECSA para reducir el impacto de la crisis energética sobre sus servicios. Proyectos similares se ejecutan en otras provincias como Matanzas, Granma y Villa Clara.
La necesidad de estas inversiones refleja la magnitud de la crisis. Según datos divulgados previamente por la propia empresa, durante los apagones dejan de funcionar cerca de la mitad de las radiobases móviles del país y más de la mitad de los gabinetes de telecomunicaciones, provocando interrupciones en llamadas telefónicas, navegación por internet y otros servicios.
Parte de los equipos empleados en estos proyectos provienen de una donación realizada por China, valorada en más de 114 millones de dólares, destinada a respaldar infraestructuras consideradas estratégicas.
Mientras tanto, miles de cubanos continúan enfrentando cortes eléctricos diarios que, además de afectar sus actividades cotidianas, dificultan la comunicación con familiares dentro y fuera de la isla, un problema que se ha convertido en una de las consecuencias más visibles de la crisis energética que atraviesa el país.
Las autoridades prevén que el sistema de Jobabo entre en funcionamiento antes de concluir la próxima semana.
Preguntas frecuentes sobre la instalación de paneles solares por ETECSA en Jobabo, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ETECSA está instalando paneles solares en Jobabo?
ETECSA está instalando paneles solares en Jobabo para evitar que el municipio quede incomunicado durante los apagones que afectan a Cuba. Esta medida busca asegurar la continuidad del servicio de telecomunicaciones en situaciones de cortes eléctricos prolongados.
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¿Cómo funciona el sistema fotovoltaico instalado por ETECSA en Jobabo?
El sistema fotovoltaico instalado por ETECSA en Jobabo está compuesto por 54 paneles solares de 620W cada uno, con una potencia de 34 kW y un inversor de 36 kW. El sistema tiene una autonomía de entre siete y ocho horas ante cortes eléctricos y puede funcionar todo el día con buena radiación solar. Además, cuenta con un banco de baterías de 105 kW nominales para mantener el servicio durante la noche.
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¿Qué impacto tienen los apagones en las telecomunicaciones de Cuba?
Los apagones en Cuba apagan aproximadamente el 47.5% de las radiobases móviles y el 56.5% de los gabinetes de telecomunicaciones del país. Esta situación afecta severamente la capacidad de ETECSA para mantener los servicios de telecomunicaciones activos, lo que justifica la instalación de sistemas fotovoltaicos para mitigar el impacto.
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¿Cuál es la fuente de financiamiento para la instalación de paneles solares por ETECSA?
Parte de los equipos fotovoltaicos utilizados por ETECSA provienen de una donación china de sistemas valorada en más de 114 millones de dólares, de los cuales 2,671 sistemas fueron reasignados a centros vitales en 168 municipios de Cuba, incluyendo unidades específicas para ETECSA.
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¿Cuáles son los desafíos para la carga de las baterías del sistema fotovoltaico de ETECSA en Jobabo?
La normativa de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (ONURE) prohíbe cargar las baterías desde la red eléctrica convencional, lo que obliga a depender exclusivamente de la energía solar para cargar las baterías. Esto significa que la carga debe realizarse únicamente con energía solar, lo que puede ser un desafío en días con poca radiación solar.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.