Apagones obligan a ETECSA a instalar paneles solares para evitar que un municipio cubano quede incomunicado

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Los prolongados apagones que afectan a Cuba han obligado a la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA) a buscar alternativas de emergencia para mantener operativas las telecomunicaciones. En Jobabo, municipio de Las Tunas, la empresa comenzó este fin de semana la instalación de un sistema fotovoltaico destinado a evitar que la localidad quede parcialmente incomunicada cada vez que falla el servicio eléctrico.

Según reportó la emisora oficial Radio Cabaniguán, los equipos llegaron al territorio el sábado y su montaje comenzó de inmediato. La inversión supera los 50 millones de pesos en una primera etapa del proyecto.

La iniciativa surge en medio del deterioro del Sistema Electroenergético Nacional, cuyos constantes apagones no solo afectan hogares y centros de trabajo, sino también servicios de telefonía móvil e internet, cada vez más esenciales para la comunicación de los cubanos dentro y fuera de la isla.

De acuerdo con especialistas de ETECSA, el sistema estará compuesto por paneles solares y un banco de baterías capaz de mantener operativa la infraestructura de telecomunicaciones entre siete y ocho horas sin electricidad.

"Con buena radiación solar, se mantendrá prestando servicio durante toda la jornada", explicó Yordani Nelson Ceballos Suárez, especialista energético del Departamento de Inversiones de ETECSA en Las Tunas.

Las baterías asumirán el respaldo energético durante la noche y la madrugada, aunque las regulaciones vigentes impiden que sean recargadas mediante la red eléctrica convencional, por lo que dependerán exclusivamente de la energía captada por los paneles solares.

La instalación forma parte de una estrategia impulsada por ETECSA para reducir el impacto de la crisis energética sobre sus servicios. Proyectos similares se ejecutan en otras provincias como Matanzas, Granma y Villa Clara.

La necesidad de estas inversiones refleja la magnitud de la crisis. Según datos divulgados previamente por la propia empresa, durante los apagones dejan de funcionar cerca de la mitad de las radiobases móviles del país y más de la mitad de los gabinetes de telecomunicaciones, provocando interrupciones en llamadas telefónicas, navegación por internet y otros servicios.

Parte de los equipos empleados en estos proyectos provienen de una donación realizada por China, valorada en más de 114 millones de dólares, destinada a respaldar infraestructuras consideradas estratégicas.

Mientras tanto, miles de cubanos continúan enfrentando cortes eléctricos diarios que, además de afectar sus actividades cotidianas, dificultan la comunicación con familiares dentro y fuera de la isla, un problema que se ha convertido en una de las consecuencias más visibles de la crisis energética que atraviesa el país.

Las autoridades prevén que el sistema de Jobabo entre en funcionamiento antes de concluir la próxima semana.