Lenier Mesa le manda fuerte recadito a Jacob Forever: «Él sabe que es una falta de respeto»

El cantautor cubano Lenier Mesa lanzó un duro mensaje público contra Jacob Forever después de que el reguetonero programara un concierto en la misma ciudad y el mismo día que él, una acción que Lenier calificó de falta de profesionalismo y de respeto.

El mensaje quedó registrado en un video que está viral en Instagram, donde Lenier, visiblemente molesto, explicó la situación sin rodeos cuando le preguntaron por esta coincidencia en las fechas. Lenier se refirió a Jacob Forever y fue directo al señalarlo: «Yo pienso que primeramente que todo eso es una falta de profesionalismo y una falta de respeto de estos artistas cubanos, que siempre están en lo mismo. Jacob sabe que es una falta de respeto y a él no le gusta que le hagan estas cosas».

El compositor no se quedó solo en la crítica y aprovechó para reivindicar su posición económica dentro de la industria musical: «Sentado en mi casa, sin yo ir a cantar en ningún lado, escribiendo, yo gano más dinero que todos ellos juntos. Les puedo pagar los carros, las casas, todavía juntos», afirmó, subrayando que sus ingresos como escritor de canciones superan los de artistas que dependen de presentaciones en vivo.

Esta no es la primera vez que Lenier Mesa expresa distancia con Jacob Forever. En octubre de 2024 confesó públicamente que ya no tenía amistad ni comunicación con él, aunque aclaró que no le deseaba mal. En enero de 2025 reiteró que no colaboraría con Jacob Forever «por ahora» debido a diferencias personales y «cosas mal hechas».

El distanciamiento contrasta con la estrecha relación que ambos mantuvieron entre 2017 y 2020, cuando grabaron juntos temas como «El Beso» y el remix de «Qué nochecita». En 2018, ASCAP premió a Jacob Forever y Lenier Mesa junto a DJ Roumi por su trabajo conjunto, y ese mismo año Lenier describió públicamente su amistad con Jacob como «cada vez más fuerte y verdadera».

En una llamada con Chisme con flow, Lenier Mesa volvió a referirse a la polémica tras sus declaraciones y dijo: "No sé si es cosa de promotores o artistas, pero ¿cuántos días al mes hay? El mercado de la música cubana no está buena ahora mismo porque no está saliendo la gente a los shows. Hay muchos días para organizar un concierto y pusieron la fecha el mismo que él mío. Mi fecha salió 15 días antes, en las redes y en todos lados. Jacob sabe que esas cosas no se hacen porque a él no le gusta que se lo hagan".

Hasta el momento, Jacob Forever no ha respondido públicamente al mensaje de Lenier.