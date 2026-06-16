Putin llamó a Trump para felicitarlo por su 80 cumpleaños: ¿De qué hablaron?

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Vladimir Putin fue el primer líder extranjero en llamar a Donald Trump para felicitarlo por su 80 cumpleaños, el pasado domingo 14 de junio, en una conversación de 55 minutos descrita por el Kremlin como «amistosa y franca».

El propio Trump reconoció públicamente que Putin fue el primero en llamarle ese día, según informó la agencia rusa TASS citando al asesor presidencial del Kremlin, Yuri Ushakov. La llamada marcó además el primer contacto directo entre ambos líderes en aproximadamente mes y medio, desde que el 29 de abril discutieron una propuesta de alto el fuego ligada al Día de la Victoria.

Las felicitaciones y el tono de la llamada

Putin publicó en el sitio web del Kremlin un mensaje en el que escribió: «Querido señor presidente, querido Donald, te felicito de todo corazón, a ti, una persona tan brillante y notable y político, en tu 80 cumpleaños».

El líder ruso añadió que «valoro el entendimiento mutuo entre nosotros, que nos permite discutir... incluso los temas más complejos de la agenda bilateral e internacional de manera abierta y franca».

Ushakov subrayó que «el mensaje de felicitación del presidente Putin fue muy sincero y afectuoso, lo que refleja la naturaleza de la relación entre los dos líderes». El Kremlin confirmó que Rusia no envió ningún regalo material, pero calificó el gesto como «particularmente significativo».

Según Ushakov, Putin también destacó durante la conversación la capacidad de Trump para «resistir los golpes, superar obstáculos con éxito y perseguir sus objetivos con perseverancia». El asesor del Kremlin aseguró que el mandatario ruso resaltó las «cualidades excepcionales» del presidente estadounidense, a las que atribuyó parte de su éxito tanto en la política como en la vida pública.

Ushakov afirmó además que el intercambio tuvo momentos distendidos e incluso bromas entre ambos dirigentes. Según relató, Trump restó importancia a haber cumplido 80 años y aseguró que se siente «lleno de energía y fuerza».

Ucrania, Irán y los enviados especiales

Más allá de las felicitaciones, la llamada abordó tres grandes temas de la agenda internacional.

Sobre Ucrania, Trump reiteró la necesidad de poner fin a las operaciones militares y se mostró dispuesto a presionar tanto a sus socios europeos como a Kiev durante la cumbre del G7 que arrancaba ese mismo lunes en Évian, Francia.

Putin señaló que los ataques ucranianos contra infraestructuras civiles rusas «no modificarán la situación en el campo de batalla» y lanzó críticas contra Zelenski.

Sobre Irán, Trump informó a Putin que Estados Unidos está cerca de un acuerdo con Teherán y agradeció la mediación de Rusia y Pakistán. Ambos mandatarios acordaron que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner regresarán próximamente a Moscú para continuar las consultas.

Zelenski también llamó a Trump

Horas antes de la conversación con Putin, Zelenski felicitó a Trump por teléfono en una llamada de unos 30 minutos, agradeciéndole el apoyo militar «desde los Javelin hasta los Patriot» y actualizándole sobre la situación en el frente.

Al día siguiente, en el G7 de Évian, Trump declaró: «Hemos tenido una muy buena conversación ayer con el presidente Zelenski y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello».

El ataque a la catedral de Kyiv, horas después

La retórica diplomática chocó de frente con la realidad del campo de batalla. Pocas horas después de la llamada, Rusia lanzó una ofensiva con drones y misiles que dañó gravemente la Catedral de la Dormición del monasterio Kyiv-Pechersk Lavra, un complejo de casi mil años protegido por la UNESCO.

El ataque dejó 11 muertos y 53 heridos en todo el territorio ucraniano. En Járkov murieron cinco rescatistas mientras intentaban salvar a civiles.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, describió el ataque como el equivalente a bombardear Notre Dame. Su par ucraniano, Andrii Sybiha, afirmó que Rusia ya superó a ISIS en crímenes contra el patrimonio cultural.

La cumbre del G7 en Évian se extiende hasta el 17 de junio con la guerra en Ucrania como eje central. El presidente francés Emmanuel Macron expresó su intención de persuadir a Washington para que incremente la presión sobre Moscú, defendiendo que «la buena negociación es que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa, con los europeos y los estadounidenses allí».