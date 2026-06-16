Trump niega que EE.UU. haya pactado pago de millonaria cifra a Irán como parte del acuerdo de paz

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Donald Trump salió al paso este lunes de una de las mayores incógnitas del acuerdo de paz con Irán y negó rotundamente que Washington haya acordado pagar 300 millones de dólares a Teherán como parte del memorando de entendimiento firmado entre ambas naciones para poner fin a más de tres meses de guerra en el Golfo Pérsico.

El mandatario utilizó su red social Truth Social para desmentir las versiones difundidas por medios iraníes, calificándolas de «noticias falsas» atribuidas a los demócratas.

«La historia de que EE.UU. está pagando 300 millones de dólares a Irán es una noticia falsa, difundida por los Demócratas», escribió Trump en Truth Social, añadiendo que «Irán ha acordado nunca tener un arma nuclear».

Vance refuerza el mensaje de la Casa Blanca

El vicepresidente JD Vance respaldó la posición del presidente en entrevistas con Fox y NBC, siendo categórico: «El acuerdo estipula que no recibirán ni un solo centavo de dinero estadounidense».

Vance condicionó cualquier beneficio económico futuro para Teherán al cumplimiento de compromisos verificables sobre su programa nuclear.

«Si demuestran un compromiso verificable, y eso significa un régimen de inspecciones real, entonces podrán beneficiarse del acuerdo», declaró.

El vicepresidente precisó además que uno de los puntos «fundamentales» del memorando establece que tanto Washington como el Organismo Internacional de Energía Atómica ayudarán a Irán a «destruir las reservas de uranio altamente enriquecido», lo que implica el regreso de inspectores nucleares al país.

El origen de la polémica

La versión sobre el supuesto pago surgió en el contexto de negociaciones que incluyeron discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero, estimados en más de 100,000 millones de dólares distribuidos en Qatar, India, Irak, Luxemburgo y Japón.

Aunque Trump negó el pago directo de 300 millones, no aclaró si el acuerdo contempla algún mecanismo de desbloqueo de esos activos ni el alcance exacto del eventual alivio de sanciones.

La desmentida llegó horas después de que Trump anunciara en Évian-les-Bains, sede del G7, que el entendimiento ya estaba cerrado.

«El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto», declaró ante periodistas.

El acuerdo y sus incógnitas

El memorando, cuyo texto completo la Administración Trump prometió publicar en las próximas 24 a 48 horas, establece la reapertura del Estrecho de Ormuz -bloqueado por Irán durante tres meses- y una extensión del cese del fuego por 60 días para negociar cuestiones pendientes, incluido el futuro del programa nuclear iraní.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán llega tras una guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una ofensiva aérea conjunta contra instalaciones nucleares y militares iraníes que desencadenó el bloqueo del estrecho y una crisis energética global.

Desde el lado iraní, el viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi dejó claro el clima de desconfianza:

«Este memorándum no significa confiar en el enemigo; ha sido redactado con una desconfianza manifiesta».

Presión del Congreso y tensiones con Israel

La oposición demócrata exigió transparencia.

El senador Chuck Schumer reclamó la publicación íntegra del texto y preguntó: «El pueblo estadounidense merece detalles y total transparencia: ¿qué contiene exactamente este 'entendimiento'?».

Mientras tanto, horas después del anuncio, Israel lanzó un ataque con dron en el sur del Líbano contra posiciones de Hezbollah, generando nuevas tensiones, ya que Teherán sostiene que el memorando exige el cese total de hostilidades en ese frente.

Cuenta atrás para la firma en Ginebra

La firma oficial está prevista para el viernes en Ginebra, aunque el presidente suizo Guy Parmelin introdujo cautela:

«Es más prudente hablar de este fin de semana», advirtió, señalando que aún no está definida la composición de las delegaciones.

Parmelin recordó que Suiza actúa como «potencia protectora» entre EE.UU. e Irán desde 1980 y que la ceremonia en Ginebra tendrá carácter de ratificación pública, dado que el pasado domingo ambas partes ya formalizaron digitalmente el compromiso de detener las hostilidades.

«Hay que tener paciencia para conocer los detalles. Se hará en Ginebra porque esta es la voluntad de las partes y del facilitador Pakistán», sostuvo.