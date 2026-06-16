Casi la mitad de los espirituanos en edad laboral está sin empleo

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Sancti Spíritus registra una de las tasas de desocupación más alarmantes de Cuba: unas 91,300 personas en edad laboral están sin empleo en la provincia, sobre una población económicamente activa de aproximadamente 203,400 espirituanos, lo que equivale a cerca del 45% de desempleo.

Las cifras, publicadas este lunes por el periódico oficial Escambray, revelan una paradoja que define el mercado laboral del territorio: el sector estatal acumula plazas vacantes que nadie quiere cubrir, mientras el sector privado y cooperativo tiene sus puestos ocupados y raramente registra vacantes.

«Según las últimas estadísticas registradas, en estos momentos en la provincia aparecen desocupadas unas 91,300 personas, a pesar de que en los centros estatales abundan los puestos, debido al incremento de la emigración, el envejecimiento poblacional y la preferencia por las plazas en los negocios privados», señala el reporte.

Las vacantes estatales sin cubrir corresponden principalmente a técnicos medios y especialistas de nivel superior, perfiles que los trabajadores prefieren no ocupar ante salarios que no compensan el esfuerzo.

El poder de compra del peso cubano, que «cae en picada todos los días» según el propio medio oficial, es el factor que más desincentiva el empleo formal en el Estado.

A nivel nacional, el salario medio estatal fue de 6,930 pesos en 2025, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, una cifra que explica por qué la mitad de los cubanos en edad laboral no trabaja ni busca empleo, según la Encuesta Nacional de Ocupación publicada en julio de 2025.

En Sancti Spíritus, la mayoría de los 203,400 espirituanos económicamente activos ya se ocupa en el sector no estatal y cooperativo, una tendencia que el propio Escambray reconoce como «nueva en este balance» y que demuestra el desplazamiento del empleo hacia la iniciativa particular.

A la desocupación se suma el problema de los trabajadores interruptos: unos 2,700 empleados han sido suspendidos temporalmente por la crisis energética, la escasez de materias primas, combustible y transporte.

La mayoría de estos trabajadores se ha acogido al teletrabajo, aunque solo 530 personas en todo el territorio están formalmente bajo esa modalidad, pues muchos empleadores se resisten a adoptarla por temor a perder el conocimiento y la experiencia de su plantilla.

El régimen modificó el Código de Trabajo mediante el Decreto 149/2026, publicado en la Gaceta Oficial el 28 de mayo, que regula a los interruptos: garantiza el 100% del salario el primer mes y el 60% a partir del segundo.

Para intentar reducir la desocupación, en 2026 se realizaron dos ferias de empleo en la provincia que lograron colocar a 2,700 trabajadores y ofrecieron cursos de capacitación para jóvenes desvinculados, incluyendo formación de linieros por la Empresa Eléctrica y de policías por el Ministerio del Interior.

El desempleo en Cuba tiene además una dimensión demográfica crítica en Sancti Spíritus: la provincia registró una pérdida poblacional de 8,689 habitantes en 2024, combinación de baja natalidad, envejecimiento acelerado y emigración masiva.

Un lector del propio Escambray resumió con crudeza la situación en los comentarios: «¿Qué economía puede avanzar o tan siquiera despertar con casi la mitad de su población laboralmente activa sin trabajar, sin aportar? En Cuba no trabajan pues con 10 dólares de salario o menos al mes no les da ni para los huevos».

El reporte oficial concluye que «muchas problemáticas complejas marcan las tendencias del mercado laboral espirituano», pero elude señalar la causa estructural: 67 años de dictadura comunista que han destruido los incentivos al trabajo, expulsado a la población y dejado una economía estatal incapaz de competir con el sector privado por la mano de obra disponible.