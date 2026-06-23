«Toqué fondo»: Madre cubana solicita ayuda para alimentar a su hija enferma

Cubana pide apoyo para su hija de 12 años con gastrostomía: “Necesita aumentar de peso para operarse”

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Maydaned Acosta, madre soltera residente en Guanajay, provincia de Artemisa, publicó un mensaje desesperado en el grupo de Facebook «Fundación de ayuda económica para Cuba» pidiendo ayuda para sostener a su hija de 12 años, quien padece una gastrostomía y no puede alimentarse por vía oral.

La niña, que pesa apenas 23 kilogramos —casi la mitad del peso esperado para su edad—, está pendiente de una operación quirúrgica que los médicos no pueden realizar hasta que aumente de peso.

«Mi niña tiene 12 años, tiene una gastrostomía y no puede alimentarse por vía oral, sólo cosas líquidas. Está pendiente a operación pero necesita aumentar de peso», escribió Maydaned en su publicación.

La madre relata que hace aproximadamente un mes perdió su empleo al verse obligada a elegir entre cuidar a su hijo enfermo y conservar el trabajo.

«Soy madre soltera, cubana y hace un mes quedé desempleada porque el niño se me enfermó y bueno, tuve que elegir entre cuidar a mi hijo y conservar el trabajo», explicó.

Sin familia cercana en Guanajay que pueda apoyarla con el cuidado de sus hijos, Maydaned describe una situación de agotamiento total.

Uno de los problemas más urgentes es la escasez de insumos médicos básicos: las jeringuillas para la alimentación enteral y las sondas gástricas son prácticamente imposibles de conseguir en Cuba, y cuando se consiguen, se venden a precios inaccesibles.

«La misma sonda, que es una odisea cada vez que se le rompe y hay que cambiarla, las venden caras», denunció la madre, quien también señaló la falta de material de curación para atender a su hija.

Este escenario no es aislado. El colapso del sistema sanitario cubano ha dejado a los hospitales pediátricos sin insumos elementales, y los casos de niños enfermos sin atención adecuada se han multiplicado en los últimos años.

Según una investigación de El País, en hospitales cubanos la escasez de sondas y materiales médicos pone en riesgo la vida de pacientes a diario.

En Guanajay, la crisis se agrava además por la escasez alimentaria: el pan normado en Artemisa se distribuye solo en días alternos por falta de harina, y los precios de los alimentos básicos superan ampliamente el salario mínimo.

Ante la inacción del Estado, la solidaridad ciudadana en redes sociales se ha convertido en una red de supervivencia.

La publicación de Maydaned generó decenas de respuestas de personas dispuestas a ayudar con dinero, jeringuillas y otros insumos.

Una madre de la Isla de la Juventud, también con una hija con gastrostomía, ofreció donarle un botón gástrico: «Tengo uno 18, es un botón, va pegado al estómago y es más fácil de manejar. ¿Cómo te lo puedo hacer llegar?», escribió Yudalmis Bauza.

Maydaned compartió su número de teléfono (59306400) y el número de su tarjeta bancaria (9205-1299-7452-2154) para quienes deseen contribuir.

«Soy una madre joven que siempre ha trabajado en lo que sea porque no le tengo miedo al trabajo duro, pero hoy me siento ahogada, agotada y no tengo recursos para seguir. Todos los que me conocen saben que siempre he luchado sin descanso y si hoy estoy exponiendo a mis niños de esta manera es porque toqué fondo», concluyó.