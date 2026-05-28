Gobierno cubano modifica Código de Trabajo ante aumento de interrupciones laborales

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El Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Decreto 149/2026, que modifica el Reglamento del Código de Trabajo para regular el tratamiento de los trabajadores declarados interruptos, en un contexto de interrupciones laborales masivas provocadas por la crisis energética y de combustible que paraliza amplios sectores del sistema empresarial estatal.

El decreto, firmado por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz el 14 de abril y publicado este jueves en la Gaceta Oficial No. 46, reescribe completamente el Artículo 78 del Decreto 326 de 2014 y deroga el Decreto 50 de 2021, que era hasta ahora la norma vigente sobre esta materia.

La justificación oficial del régimen es «preservar la fuerza de trabajo en las entidades y garantizar la protección de los trabajadores que no es posible reubicar a partir del segundo mes de interrupción laboral».

El nuevo esquema es escalonado y condiciona cada paso al agotamiento del anterior.

Si la interrupción puede extenderse dos meses continuos o más sin solución prevista, el jefe de la entidad queda obligado a tramitar la declaración de trabajadores disponibles.

Cuando se restablezca la actividad, ese mismo jefe debe valorar prioritariamente a los trabajadores que declaró disponibles para recontratarlos, siempre que cumplan los requisitos.

Solo de forma excepcional, tras agotar todas las opciones de reubicación, los trabajadores interruptos percibirán una garantía salarial.

El decreto establece que esa garantía equivale al 60% del salario básico diario a partir del segundo mes de interrupción, «computado de forma consecutiva o no hasta su reubicación».

La aprobación de ese tratamiento especial corresponde al Consejo de Ministros cuando el financiamiento recae sobre el Presupuesto del Estado, pero se delega al jefe de la empresa cuando esta asume el costo, previa evaluación en el Consejo de Dirección, acuerdo con la organización sindical y análisis en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores.

El decreto también establece obligaciones de control y seguimiento: la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo vigilará las acciones de los empleadores para lograr la reubicación, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social deberá informar mensualmente al Consejo de Ministros sobre los resultados.

Las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social quedan encargadas de conciliar cargos vacantes, gestionar la movilidad laboral entre municipios y suministrar información sobre ofertas de empleo a los empleadores.

El ministro de Trabajo, Jesús Otamendiz Campos, reconoció el 16 de mayo que la crisis de combustible ha provocado interrupciones laborales masivas en el sector estatal.

El contexto en que se aprueba esta norma es de deterioro sostenido del mercado laboral cubano: la población ocupada cayó de 4,912,492 personas en 2020 a 4,680,928 al cierre de 2022, una reducción de más de 231,000 empleos, mientras el desempleo oficial subió de 66,196 a 84,700 personas en ese mismo período.

El salario medio estatal fue de 6,930 pesos cubanos en 2025, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, lo que convierte el 60% de ese salario en una cifra que difícilmente cubre las necesidades básicas de una familia cubana en medio de la inflación y la escasez generalizadas.

La cadena normativa sobre trabajadores interruptos arranca en la Ley 116 (Código de Trabajo, 2013), pasa por el Decreto 326 de 2014, el Decreto 351 de 2018 y el Decreto 50 de 2021, y se actualiza ahora con el Decreto 149, que entra en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial.