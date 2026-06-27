Díaz-Canel propone movilizar a trabajadores desempleados en brigadas comunitarias para enfrentar la crisis

Díaz-Canel definió el momento actual como una "economía de guerra" que requiere de "movilización obrera"

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El gobierno cubano anunció este viernes su intención de organizar a los trabajadores desempleados o suspendidos temporalmente en brigadas comunitarias obreras, una propuesta lanzada por Miguel Díaz-Canel durante el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana.

El mandatario argumentó que, dado que los trabajadores pasan más tiempo en sus barrios que en los centros laborales, el movimiento sindical debe reorganizarse fuera de esos centros.

"¿Cómo los organizamos en brigadas comunitarias obreras para ayudar en los temas energéticos, en la producción de alimentos, en la atención a personas con discapacidad, en arreglarle cosas a la gente, darle servicio a la gente? Eso solo podemos lograrlo con ustedes participando", planteó Díaz-Canel ante los delegados del congreso, de acuerdo con el reporte difundido por el portal oficialista Cubadebate.

El evento reunió a 759 delegados, de los cuales 561 participaron por videoconferencia desde las provincias, en un formato híbrido que refleja la propia crisis económica y energética que atraviesa el país.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, nuevo presidente de la CTC, presentó el informe central y también propuso crear brigadas integrales en las comunidades con plomeros, albañiles, carpinteros y electricistas que no pueden laborar en sus centros habituales por la crisis.

Díaz-Canel definió el momento actual como una "economía de guerra" y enumeró cinco prioridades del gobierno: defensa de la Patria, implementación del Programa económico y social 2026, dinamización de la producción nacional, atracción de inversión extranjera y soberanía alimentaria.

Afirmó que ninguna de esas prioridades puede alcanzarse sin la movilización obrera: "Sin la participación activa de los trabajadores, las transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas no alcanzarán los resultados que el país anhela".

La propuesta se enmarca en una crisis laboral de proporciones históricas. Según datos oficiales, casi la mitad de los espirituanos en edad laboral está sin empleo.

A escala nacional, más de la mitad de los cubanos en edad laboral no trabaja ni busca empleo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación de julio de 2025.

El salario medio estatal se situó en 6,930 pesos en 2025, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, lo que desincentiva el empleo formal y empuja a la población hacia el sector privado o la emigración.

La iniciativa de brigadas comunitarias se solapa con el programa "Mi Barrio por la Patria", aprobado por el Consejo de Estado en marzo, que contempla un frente Barrio Productivo para movilizar a la población en tareas locales y que críticos describen como un mecanismo de control social reforzado sobre comunidades agobiadas por apagones y escasez.

El nuevo Código de Trabajo, publicado en junio, entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, y el Decreto 149/2026 ya regula a los trabajadores suspendidos temporalmente, garantizándoles 100 % del salario el primer mes y 60 % a partir del segundo.