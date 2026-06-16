La Scaloneta pone en marcha el sueño del bicampeonato frente a Argelia

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Argentina debuta este martes en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el partido programado para las 21:00 hora de Cuba, en lo que será el primer paso de la Albiceleste hacia una hazaña que ningún país logra desde hace más de seis décadas: ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

Solo Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) han conseguido ese doblete histórico en toda la historia del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega en un momento de forma envidiable: siete victorias consecutivas, el título de la Copa América 2024 —con gol de Lautaro Martínez en el minuto 112 de la final ante Colombia— y el primer puesto del ranking FIFA recuperado días antes del inicio del torneo.

Scaloni mantiene la base del equipo campeón de Qatar 2022, con 17 jugadores de aquel plantel en la convocatoria actual, y suma jóvenes talentos como Nico Paz y Valentín Barco para el relevo generacional.

La plantilla sigue encabezada por Lionel Messi, de 38 años, en lo que probablemente sea su último Mundial.

El propio astro reconoció en 2025 que el torneo de 2026 sería «lo más lógico» como despedida, aunque también advirtió que si no se siente físicamente apto, «no está bien, la pasa mal y prefiero no estar».

Messi llegó recuperado al torneo tras sufrir una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo el 25 de mayo, aunque los médicos descartaron desgarro.

La preparación argentina, sin embargo, ha estado marcada por una cadena de problemas físicos que preocupan a Scaloni antes del debut.

Nicolás Tagliafico quedó descartado para el partido de hoy, mientras que los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegaron justos de sus respectivas lesiones.

Emiliano Martínez arrastra una pequeña fractura en un dedo, Cristian Romero apenas sumó minutos en los amistosos previos y Julián Álvarez se recuperó de una lesión sufrida con el Atlético de Madrid.

Leandro Paredes fue incluido en la convocatoria pese a recuperarse de un desgarro reciente.

La formación más probable apunta a un 4-3-3 con De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister en el mediocampo, y Messi como referente ofensivo.

Enfrente estará una Argelia que regresa al Mundial tras 12 años de ausencia, sin haber participado ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022.

Bajo las órdenes de Vladimir Petkovic —quien llevó a Suiza a los octavos de final de Rusia 2018—, los argelinos llegan con resultados que los acreditan como un rival de cuidado: golearon 7-0 a Guatemala, vencieron 4-0 a Bolivia y derrotaron 1-0 a Países Bajos en lo que va de 2026.

Su única gran decepción reciente fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, donde cayeron 2-0 ante Nigeria.

El capitán Riyad Mahrez lidera a un grupo que combina experiencia con la juventud de Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Rayan Aït-Nouri (Manchester City), además de los atacantes Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa.

Argentina y Argelia nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo, lo que añade un componente histórico al duelo del Grupo J, que completan Austria y Jordania.

Mientras la Albiceleste intentará confirmar su condición de favorita, los africanos buscarán protagonizar la primera gran sorpresa del torneo y demostrar que su regreso al máximo escenario del fútbol mundial no es un accidente.