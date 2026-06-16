Cuba aumenta las tarifas de laboratorio para productores de alimentos y mipymes

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El Gobierno cubano aprobó un nuevo aumento de las tarifas cobradas por los servicios de inspección y control de calidad de alimentos, una medida que impactará tanto a empresas estatales como a las mipymes privadas vinculadas a la producción y comercialización de alimentos.

La decisión aparece recogida en la Gaceta Oficial No. 52 Ordinaria de 2026 mediante la Resolución 16/2026 del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), firmada por el ministro Alberto López Díaz.

El nuevo tarifario actualiza los precios de más de un centenar de servicios prestados por la Oficina Nacional de Inspección Estatal (ONIE), organismo encargado de supervisar la inocuidad y calidad de alimentos y bebidas en Cuba.

La revisión implica incrementos significativos respecto a las tarifas vigentes desde 2024. En algunos de los análisis más utilizados, los precios prácticamente se duplican.

Por ejemplo, la determinación de acidez potenciométrica pasó de 97,44 pesos cubanos a 194,88 CUP, mientras que la determinación del contenido de alcohol por pignometría aumentó de 97,61 CUP a 195,21 CUP.

Los servicios de mayor costo continúan siendo las auditorías, que ahora ascienden a 4,935,85 CUP, seguidas por las asesorías mediante conferencias, con 2,140,86 CUP. También aumentan las tarifas de consultorías, cursos especializados y otros servicios técnicos relacionados con el control de calidad alimentaria.

Entre los análisis de laboratorio incluidos en la actualización figuran pruebas microbiológicas para detectar Salmonella, Escherichia coli y Listeria monocytogenes, además de evaluaciones físico-químicas y controles sensoriales utilizados por productores de alimentos y bebidas.

La resolución sustituye las normativas aprobadas en 2020 y 2024, que regulaban hasta ahora los precios de estos servicios.

Según el MINAL, la actualización responde a la Resolución 337 de 2021 del Ministerio de Finanzas y Precios, una disposición que ordenó revisar los precios mayoristas en todos los organismos estatales tras el proceso de ordenamiento monetario.

La medida llega en un contexto marcado por una persistente inflación, el aumento de los costos de producción y las dificultades que enfrentan tanto las empresas estatales como el sector privado para garantizar el abastecimiento de alimentos.

La ONIE cuenta con seis laboratorios acreditados en el país y desempeña un papel clave en la certificación sanitaria de productos alimenticios, una exigencia que deben cumplir productores estatales y privados para comercializar numerosos bienes.

El aumento adquiere especial relevancia para las mipymes, cuyo peso dentro del sector alimentario ha crecido en los últimos años. En enero de 2026, el propio ministro López Díaz informó que el MINAL mantenía más de 4,000 contratos con empresas privadas y que estos encadenamientos productivos habían aportado más de 68,000 toneladas de alimentos durante 2025.

Con las nuevas tarifas, el costo de cumplir con los controles de calidad e inocuidad exigidos por el Estado será ahora mayor para todos los actores involucrados en la producción de alimentos en Cuba.