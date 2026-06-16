Se acabó el viaje: EE.UU. cancela la visa a la hija de Carlos Lage y a su esposo

Vídeos relacionados:
Cristina Lage Codorniú, hija menor del exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila, y su esposo Orlando Alain Rodríguez Leyva perdieron sus visas estadounidenses de entradas múltiples el pasado jueves 12 de junio, cuando la Embajada de Estados Unidos en La Habana les notificó la revocación.
Fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron la medida a Martí Noticias, señalando que el Departamento de Estado no explicó las razones, amparándose en su política de no comentar decisiones de visado individuales.
La revocación llega meses después de que se revelara que la pareja es propietaria de Group Tentacioones SRL, una cadena de restaurantes de lujo en La Habana que incluye los establecimientos Sensacioones, Woow y Nao Habana, además del servicio de entrega de alimentos IFood.
El grupo emplea a más de 40 trabajadores y opera algunos de los restaurantes más exclusivos de la capital cubana, con precios en dólares que contrastan brutalmente con la realidad del país. Por ejemplo, un Tomahawk Gallego supera los 114 dólares, equivalente a más de medio año del salario estatal promedio cubano.
Hasta la cancelación de su visado, Cristina viajaba con frecuencia a Estados Unidos y Europa, según fuentes consultadas.
El sitio web de la empresa no identifica públicamente a sus propietarios, aunque describe sus establecimientos como «el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba».
Lage Codorniú es licenciada en Derecho y gestora de derechos de autor. Ni ella ni su esposo respondieron a solicitudes de comentarios hechos por Martí Noticias.
Tras la revelación de su emporio gastronómico, en diciembre del año pasado, testimonios de empleados expusieron que entre los clientes habituales de los restaurantes figuran miembros de la élite política y militar cubana, incluyendo al nieto de Raúl Castro, conocido como «El Cangrejo», quienes exigen apagar las cámaras de seguridad al entrar.
El caso tiene una carga simbólica particular, debido a que el padre de Cristina fue durante años el «zar de la economía» cubana y uno de los hombres más poderosos del régimen. En marzo de 2009, Raúl Castro lo destituyó fulminantemente acusándolo de sucumbir a las «mieles del poder», y Lage publicó una carta en el diario oficialista Granma aceptando «errores» y prometiendo seguir como «soldado de la Revolución».
La medida se enmarca en el endurecimiento de la política de Washington hacia la élite cubana y sus redes familiares. La administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo de 2026 e impuso más de 240 sanciones contra el régimen, incluyendo a Miguel Díaz-Canel, Alejandro Castro Espín y el conglomerado militar GAESA.
Un economista residente en Cuba, citado en anonimato por Martí Noticias, planteó la pregunta que subyace a todo el caso: «¿Hasta qué punto esta nueva generación de oligarcas está llamada a heredar no solo los privilegios, sino también el control político y económico de la isla?»
Preguntas Frecuentes sobre la Revocación de Visas a Cristina Lage y su Esposo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos canceló las visas de Cristina Lage y su esposo?
La Embajada de Estados Unidos en La Habana notificó la revocación de las visas de Cristina Lage Codorniú y Orlando Alain Rodríguez Leyva sin explicar las razones específicas. Esta decisión se enmarca en la política de Washington de no comentar sobre decisiones de visado individuales. Sin embargo, la medida coincide con el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la élite cubana, lo que puede sugerir un contexto más amplio de presión hacia el régimen cubano y sus asociados.
Publicidad
¿Qué negocios manejan Cristina Lage y su esposo en Cuba?
Cristina Lage y su esposo son propietarios de Group Tentacioones SRL, una cadena de restaurantes de lujo en La Habana que incluye Sensacioones, Woow y Nao Habana, además del servicio de entrega de alimentos IFood. Estos establecimientos son conocidos por sus precios elevados, que contrastan con la realidad económica de la mayoría de los cubanos.
Publicidad
¿Cómo se relaciona este caso con la situación política en Cuba?
La revocación de las visas a Cristina Lage y su esposo refleja la tensión política entre Estados Unidos y Cuba, especialmente en el contexto de las sanciones implementadas por la administración Trump contra figuras clave del régimen cubano. Este tipo de medidas busca presionar a la élite cubana y sus redes familiares, que disfrutan de privilegios mientras el pueblo cubano sufre una crisis económica.
Publicidad
¿Cuál es el papel de "El Cangrejo" en la política cubana actual?
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", es una figura política importante en Cuba y nieto de Raúl Castro. Es jefe de la Dirección General de Seguridad Personal y considerado un interlocutor clave en negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Aunque no ha sido sancionado, su rol en el círculo de poder es significativo, y su estilo de vida contrasta con la crisis que enfrenta la mayoría de los cubanos.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.