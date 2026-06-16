Se acabó el viaje: EE.UU. cancela la visa a la hija de Carlos Lage y a su esposo

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Cristina Lage Codorniú, hija menor del exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila, y su esposo Orlando Alain Rodríguez Leyva perdieron sus visas estadounidenses de entradas múltiples el pasado jueves 12 de junio, cuando la Embajada de Estados Unidos en La Habana les notificó la revocación.

Fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron la medida a Martí Noticias, señalando que el Departamento de Estado no explicó las razones, amparándose en su política de no comentar decisiones de visado individuales.

La revocación llega meses después de que se revelara que la pareja es propietaria de Group Tentacioones SRL, una cadena de restaurantes de lujo en La Habana que incluye los establecimientos Sensacioones, Woow y Nao Habana, además del servicio de entrega de alimentos IFood.

El grupo emplea a más de 40 trabajadores y opera algunos de los restaurantes más exclusivos de la capital cubana, con precios en dólares que contrastan brutalmente con la realidad del país. Por ejemplo, un Tomahawk Gallego supera los 114 dólares, equivalente a más de medio año del salario estatal promedio cubano.

Hasta la cancelación de su visado, Cristina viajaba con frecuencia a Estados Unidos y Europa, según fuentes consultadas.

El sitio web de la empresa no identifica públicamente a sus propietarios, aunque describe sus establecimientos como «el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba».

Lage Codorniú es licenciada en Derecho y gestora de derechos de autor. Ni ella ni su esposo respondieron a solicitudes de comentarios hechos por Martí Noticias.

Tras la revelación de su emporio gastronómico, en diciembre del año pasado, testimonios de empleados expusieron que entre los clientes habituales de los restaurantes figuran miembros de la élite política y militar cubana, incluyendo al nieto de Raúl Castro, conocido como «El Cangrejo», quienes exigen apagar las cámaras de seguridad al entrar.

El caso tiene una carga simbólica particular, debido a que el padre de Cristina fue durante años el «zar de la economía» cubana y uno de los hombres más poderosos del régimen. En marzo de 2009, Raúl Castro lo destituyó fulminantemente acusándolo de sucumbir a las «mieles del poder», y Lage publicó una carta en el diario oficialista Granma aceptando «errores» y prometiendo seguir como «soldado de la Revolución».

La medida se enmarca en el endurecimiento de la política de Washington hacia la élite cubana y sus redes familiares. La administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo de 2026 e impuso más de 240 sanciones contra el régimen, incluyendo a Miguel Díaz-Canel, Alejandro Castro Espín y el conglomerado militar GAESA.

Un economista residente en Cuba, citado en anonimato por Martí Noticias, planteó la pregunta que subyace a todo el caso: «¿Hasta qué punto esta nueva generación de oligarcas está llamada a heredar no solo los privilegios, sino también el control político y económico de la isla?»