Hija de Carlos Lage dirige cadena de restaurantes exclusivos en La Habana

Cristina Lage Codorniú, hija menor del exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila, figura como propietaria —junto a su esposo Orlando Alain Rodríguez Leyva— de Group Tentacioones SRL, un grupo vinculado a varios negocios gastronómicos exclusivos en La Habana, según un reportaje del periodista Mario J. Pentón publicado por Martí Noticias.
De acuerdo con esa investigación, la empresa estaría detrás de restaurantes como Sensacioones, Woow y Nao Habana, además de un servicio de envíos de comida identificado como IFood.
El texto señala que el grupo contaría con más de 40 empleados y que la compañía posee un sitio web en el que no se identifican los dueños, aunque presenta los establecimientos como “el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba”.
En las publicaciones de Instagram de los restaurantes está etiquetada la hija del exdirigente.
Pentón precisa que no existe información oficial pública que confirme la titularidad de Lage Codorniú sobre esos negocios y atribuye esa falta de datos a la “opacidad” del sistema.
El medio afirma, además, que Cubanet fue el primer medio en reportar las propiedades de la hija del exdirigente.
Según el reportaje, Lage Codorniú —licenciada en Derecho y gestionadora de derechos de autor, según publicaciones suyas en redes— tendría además un pasaporte cubano con una visa estadounidense y realizaría viajes frecuentes a Estados Unidos y Europa, siempre según fuentes citadas por Martí Noticias.
La publicación enmarca esta información en la caída política de Carlos Lage, quien fue destituido en marzo de 2009 por decisión de Raúl Castro tras ser acusado de sucumbir a las “mieles del poder”, y contrasta el auge de negocios privados de lujo con la crisis económica que vive la población.
El reportaje describe menús y precios en dólares en estos establecimientos y los compara con cifras oficiales del salario estatal promedio citadas en el texto, subrayando la brecha entre el consumo que ofrecen esos locales y la realidad de la mayoría de los cubanos.
Martí Noticias señala que Cristina Lage Codorniú no respondió a una solicitud de comentarios para el reportaje.
También menciona a otros familiares de Carlos Lage y sus trayectorias bajo el sistema, en un contexto de debate sobre privilegios, poder y la aparición de una nueva élite empresarial vinculada —según el enfoque del texto— a cercanías históricas con el régimen.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.