Ordenan apagar cámaras: Testimonios revelan la "élite cubana" que cena en los restaurantes de la hija de Carlos Lage

Nuevas voces comienzan a salir a la luz tras la reciente investigación que destapó los lujosos negocios gastronómicos de Cristina Lage Codorniú, hija del exvicepresidente cubano Carlos Lage Dávila.

Trabajadores de los restaurantes vinculados a la joven aseguran que, entre los clientes habituales, figuran miembros de la élite política y militar cubana, quienes llegan acompañados de un protocolo tan estricto como revelador: las cámaras deben ser apagadas cada vez que entran para que no quede rastro de su visita.

Las denuncias fueron difundidas por el periodista Mario J. Pentón, quien explicó que empleados de Sensacioones, Woow y Nao Habana, locales asociados al grupo empresarial Group Tentacioones SRL, propiedad de Lage Codorniú y su esposo Orlando Alain Rodríguez Leyva, describen un patrón de “clientes intocables”.

Captura de Facebook/Mario J. Pentón

Entre ellos mencionan al hijo de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, y al nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo, señalado como uno de los que exige desconectar el sistema de vigilancia cuando llega.

Mientras millones de cubanos siguen enfrentando una economía paralizada, apagones, salarios insuficientes y la imposibilidad de costear productos básicos como un cartón de huevos, esta nueva élite disfruta cenas que pueden alcanzar cifras de lujo en una ciudad que se cae a pedazos.

La investigación de Martí Noticias ya había revelado que Group Tentacioones SRL opera como el rostro empresarial detrás de restaurantes que promocionan una “experiencia culinaria de clase mundial”, con menús en dólares y un estilo que contrasta agresivamente con el día a día de la población.

El grupo asegura en su sitio web que los locales son “el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad”, sin mencionar quiénes son los dueños. Sin embargo, en las redes sociales de los negocios aparece etiquetada Cristina Lage.

El reportaje también indica que la hija del exvicepresidente viaja con frecuencia a Estados Unidos y Europa, supuestamente con una visa estadounidense, y describe su vida entre viajes, negocios exclusivos y redes de contactos que, según las fuentes citadas, le permiten operar sin obstáculos dentro de Cuba.

Tanto Martí Noticias como otras fuentes señalan que no hay información oficial disponible sobre la titularidad de los restaurantes, un vacío atribuible a la opacidad del sistema. Tampoco hubo respuesta de Lage Codorniú ante la solicitud de comentarios.

La polémica surge en un momento en que la figura de Carlos Lage sigue marcada por su caída en desgracia en 2009, cuando Raúl Castro lo acusó de sucumbir a las “mieles del poder”.

Hoy, mientras su hija dirige negocios privados de lujo en el corazón de La Habana, los testimonios sobre privilegios, conexiones y cenas secretas reavivan el debate sobre la aparición de una nueva clase privilegiada al amparo del poder, en una isla donde la gran mayoría apenas sobrevive.