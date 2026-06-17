¿Qué tiemblen los Delta Force? La Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba saca «su escudo de la Patria»

Aunque parezca un meme, el régimen cubano sacó a su Marina de Guerra Revolucionaria (MGR) a presumir músculo en redes sociales.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias publicaron este martes un video propagandístico titulado «Escudo de la Patria» bajo los hashtags #LaPatriaSeDefiende y #FARCuba, mostrando ejercicios conjuntos de sus unidades navales.
El mensaje oficial asegura que «el empleo de sus fuerzas y medios fortalecen la cohesión, la disciplina y la disposición combativa, demostrando que la defensa de la nación se perfecciona día tras día».
La publicación, sin embargo, no generó temor ni respeto: desató una avalancha de burlas que convirtió el video en material de humor involuntario.
«Dios mío, 126 comentarios y todos son de risa. Eso me hace cuestionarme si realmente esta página es seria o memes», escribió la usuaria Yani Ojeda, resumiendo el tono general de la sección de comentarios.
Las comparaciones no se hicieron esperar. «Los barcos de Colón tenían más tecnología», ironizó Agustín Núñez. Edgardo L. Marcial Virella apuntó que «lanzaron el único cohete para el video», mientras Yoelbis Moya describió el equipamiento como «una placa de televisor Atec Panda con bobina de Karpati».
David García fue más directo: «Pensé que era una cámara oculta, la lancha de Regla tiene mejores condiciones».
Otros usuarios se preguntaron si los marineros «estaban pescando tilapias o cangrejos», y Claudia Aguilera sentenció con sarcasmo: «La pesca de clarias nunca había sido tan tecnológica. Wow, estamos avanzando».
Esta nueva publicación se enmarca en una campaña que el régimen lleva ejecutando desde enero, cuando declaró 2026 como el «Año de Preparación para la Defensa», con ejercicios militares cada fin de semana bajo la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».
El pasado 12 de junio, Díaz-Canel supervisó personalmente maniobras en la Zona de Defensa Santa Fe y reiteró el plan de actividades semanales.
Ninguno de los videos propagandísticos del MINFAR publicados este año ha escapado al escarnio popular. Cadetes ejecutando una «fantasía militar» que pareció danza contemporánea, yuntas de bueyes transportando obstáculos metálicos, un helicóptero Mi-8 soviético sobre el que los usuarios ironizaron «hasta el helicóptero tiene hambre ahí», y el trovador oficialista Raúl Torres subido a un tanque han alimentado sin pausa el humor involuntario de las redes cubanas.
La brecha entre el discurso de «invencibilidad» y la realidad de unas fuerzas armadas con equipamiento obsoleto y recursos escasos sigue siendo, como resumió Yendri Ramírez en los comentarios, «ridículo tras ridículo: ellos se superan a sí mismos».
Preguntas Frecuentes sobre las Maniobras Militares de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba ha sido objeto de burlas en redes sociales?
La Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba ha sido objeto de burlas debido a la publicación de un video propagandístico titulado «Escudo de la Patria», que mostraba ejercicios militares con equipamiento obsoleto. Los usuarios de redes sociales cuestionaron la modernidad y capacidad real de estas fuerzas, comparándolas humorísticamente con tecnologías antiguas y generando comentarios irónicos sobre la efectividad de su defensa.
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¿Qué tipo de equipamiento utiliza la Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba?
La Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba utiliza principalmente equipamiento de origen soviético, incluyendo lanchas misilísticas Osa II, corbetas clase Pauk y dragaminas. No cuenta con capacidad oceánica real ni submarinos operativos confirmados, lo que limita su alcance y eficacia en escenarios de combate modernos.
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¿Cuál ha sido la respuesta del público a los ejercicios militares del régimen cubano?
La respuesta del público a los ejercicios militares del régimen cubano ha sido mayoritariamente de burla y sarcasmo. Los videos y publicaciones han generado un efecto contrario al buscado, evidenciando la brecha entre el discurso oficial de "invencibilidad" y la realidad de un ejército con recursos y tecnología obsoletos.
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¿Qué es la "Guerra de Todo el Pueblo" promovida por el régimen cubano?
La "Guerra de Todo el Pueblo" es una doctrina defensiva promovida por el régimen cubano que busca involucrar a civiles, milicianos y reservistas en la defensa nacional. Esta estrategia está diseñada para una resistencia irregular y desgaste del invasor, más que para enfrentar operaciones de precisión o de alta intensidad convencional.
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¿Cuál es el contexto económico y social en el que se realizan estos ejercicios militares en Cuba?
Los ejercicios militares en Cuba se realizan en un contexto de profunda crisis económica y social, caracterizado por escasez de alimentos, combustible, medicamentos y apagones prolongados. La población enfrenta dificultades cotidianas significativas, lo que ha llevado a que los esfuerzos propagandísticos del régimen sean recibidos con escepticismo y críticas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.