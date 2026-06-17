¿Qué tiemblen los Delta Force? La Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba saca «su escudo de la Patria»

Marina de Guerra Revolucionaria de Cuba (Imagen mejorada con IA... y no es meme)

Aunque parezca un meme, el régimen cubano sacó a su Marina de Guerra Revolucionaria (MGR) a presumir músculo en redes sociales.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias publicaron este martes un video propagandístico titulado «Escudo de la Patria» bajo los hashtags #LaPatriaSeDefiende y #FARCuba, mostrando ejercicios conjuntos de sus unidades navales.

El mensaje oficial asegura que «el empleo de sus fuerzas y medios fortalecen la cohesión, la disciplina y la disposición combativa, demostrando que la defensa de la nación se perfecciona día tras día».

La publicación, sin embargo, no generó temor ni respeto: desató una avalancha de burlas que convirtió el video en material de humor involuntario.

«Dios mío, 126 comentarios y todos son de risa. Eso me hace cuestionarme si realmente esta página es seria o memes», escribió la usuaria Yani Ojeda, resumiendo el tono general de la sección de comentarios.

Las comparaciones no se hicieron esperar. «Los barcos de Colón tenían más tecnología», ironizó Agustín Núñez. Edgardo L. Marcial Virella apuntó que «lanzaron el único cohete para el video», mientras Yoelbis Moya describió el equipamiento como «una placa de televisor Atec Panda con bobina de Karpati».

David García fue más directo: «Pensé que era una cámara oculta, la lancha de Regla tiene mejores condiciones».

Otros usuarios se preguntaron si los marineros «estaban pescando tilapias o cangrejos», y Claudia Aguilera sentenció con sarcasmo: «La pesca de clarias nunca había sido tan tecnológica. Wow, estamos avanzando».

Esta nueva publicación se enmarca en una campaña que el régimen lleva ejecutando desde enero, cuando declaró 2026 como el «Año de Preparación para la Defensa», con ejercicios militares cada fin de semana bajo la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».

El pasado 12 de junio, Díaz-Canel supervisó personalmente maniobras en la Zona de Defensa Santa Fe y reiteró el plan de actividades semanales.

Ninguno de los videos propagandísticos del MINFAR publicados este año ha escapado al escarnio popular. Cadetes ejecutando una «fantasía militar» que pareció danza contemporánea, yuntas de bueyes transportando obstáculos metálicos, un helicóptero Mi-8 soviético sobre el que los usuarios ironizaron «hasta el helicóptero tiene hambre ahí», y el trovador oficialista Raúl Torres subido a un tanque han alimentado sin pausa el humor involuntario de las redes cubanas.

La brecha entre el discurso de «invencibilidad» y la realidad de unas fuerzas armadas con equipamiento obsoleto y recursos escasos sigue siendo, como resumió Yendri Ramírez en los comentarios, «ridículo tras ridículo: ellos se superan a sí mismos».