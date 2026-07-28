Despliegan armas antiaéreas en Pinar del Río durante el acto del 26 de julio con Díaz-Canel

Ciudadanos cubanos captaron y difundieron imágenes de equipos antiaéreos desplegados en las calles de Pinar del Río el pasado domingo durante el acto central por el aniversario del asalto al Moncada, donde Miguel Díaz-Canel y otras altas figuras del régimen presidieron la celebración.

Las fotografías, publicadas en redes sociales por los periodistas Mario J. Pentón y Daniel Benítez, muestran camionetas pickup de color oscuro —al menos una de la marca MAXUS, de fabricación china— con armamento cubierto por lonas militares en sus tolvas traseras y tripuladas por personal uniformado circulando por vías de la provincia.

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Pentón señaló que el despliegue respondió a la necesidad de «reforzar la seguridad de Díaz-Canel durante el acto del 26 de Julio», y cuestionó el gasto en equipamiento bélico mientras la infraestructura energética del país colapsa: «Supongo que si tenían dinero para comprar autos militares y drones también había para reparar las termoeléctricas, ¿no?».

Por su parte, Benítez fue más directo en su lectura del despliegue: «Y dice la dictadura que no hay miedo y sacan armas antiaéreas por si acaso... Recuerda que todo esto mientras te dicen que no hay combustible».

El operativo de seguridad presidencial se produce en un contexto de escalada sostenida de tensiones entre Cuba y Estados Unidos a lo largo de 2026. La administración Trump ha desplegado portaaviones en el Caribe —incluyendo el USS Nimitz, que llegó el 20 de mayo en el marco de la operación Southern Seas 2026— e impuesto más de 240 nuevas sanciones a la isla.

En paralelo, aeronaves de inteligencia estadounidenses han acumulado más de 150 horas de vigilancia aérea alrededor de Cuba desde el 4 de febrero, con rutas que frecuentemente bordean el extremo occidental de la isla.

Pinar del Río, la provincia más cercana a Florida, tiene especial relevancia estratégica en ese contexto: un avión espía RC-135V Rivet Joint sobrevoló la costa norte cubana en febrero y viró hacia el norte precisamente a la altura de esa provincia, y un dron MQ-4C Triton de la Marina estadounidense realizó en abril un vuelo de vigilancia alrededor de Cuba sobrevolando zonas cercanas a Pinar del Río.

El régimen ha respondido con ejercicios militares periódicos: en mayo realizó prácticas con misiles S-125 de origen soviético con fuego real, y en junio llevó a cabo simulacros de alarma aérea en cinco provincias durante el Día Nacional de la Defensa.

El acto del domingo en Pinar del Río —primera vez que la provincia acogía la celebración central desde 2001— estuvo marcado además por la ausencia de Raúl Castro, quien rompió una tradición de al menos tres décadas al no asistir personalmente al evento.

Díaz-Canel leyó un mensaje manuscrito firmado por Castro sin que el gobierno ofreciera explicación pública sobre su ausencia, lo que sumó una dimensión política adicional a una jornada ya cargada de señales.

Pentón resumió la paradoja del momento con una pregunta: «¿Una señal de que el miedo comienza a sentirse dentro de la tiranía más longeva del continente?».