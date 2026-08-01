Díaz-Canel pide a los jóvenes aprovechar la situación que están viviendo y defender la revolución

Miguel Díaz-Canel exhortó este viernes a la juventud cubana a sacar partido de la crisis que atraviesa el país para adiestrarse en la defensa del régimen, durante una visita a la Zona de Defensa «Calvario Fraternidad», en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, en el marco del décimo Día Nacional de la Defensa de 2026.
El acto se inscribe en el «Año de Preparación para la Defensa 2026», declarado oficialmente en enero, durante el cual el régimen ha realizado ejercicios militares y de defensa civil prácticamente cada semana en distintas provincias.
Ante altos dirigentes del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, Díaz-Canel fue directo: «Los jóvenes tienen que aprovechar que están viviendo una situación como esta, para prepararse para la defensa de la Revolución en el futuro».
En el acto de este viernes, Díaz-Canel definió la preparación para la defensa como «una primera prioridad, que es la más global» e invocó el concepto de la Guerra de Todo el Pueblo para exigir que «cada cubana y cada cubano tengan una misión, tengan un lugar que defender, y tengan un fusil».
El gobernante también destacó el papel de las Zonas de Defensa como estructuras de control territorial y liderazgo comunitario, y elogió al presidente de la zona visitada, Víctor Manuel Mir Lorenzo, por el conocimiento detallado de su demarcación: «Tú te sabes dónde están los pozos, por tal calle, las características de tal población. Estoy convencido de que en otros tiempos no tenías el mismo nivel de conciencia, de detalle, de control de todas las situaciones».
En paralelo al discurso militarista, el gobernante hizo referencia a un paquete de reformas económicas: «Ya tenemos 120 transformaciones que podemos implementar», afirmó, aunque documentos oficiales posteriores elevan esa cifra a 176 medidas, aprobadas en sesión extraordinaria el 18 de junio y evaluadas por la Asamblea Nacional los días 29 y 30 de julio.
Sin embargo, el propio Díaz-Canel admitió los límites de esas reformas: «Las transformaciones, si no hay participación popular, no se van a aplicar», señaló, en una frase que el régimen presenta como llamado democrático pero que contrasta con la naturaleza autoritaria del sistema.
El llamado no es aislado. A lo largo de 2026, el gobernante ha dirigido una cadena de mensajes similares a la juventud: en marzo los convocó a «combatir» y sostener la Revolución; en abril los instó a defender al régimen en redes sociales como una «obligación»; y recientemente volvió a pedirles que permanecieran en Cuba y participaran en la producción y las organizaciones oficiales.
El 17 de julio, una diapositiva mostrada accidentalmente por Canal Caribe durante otra visita de Díaz-Canel a Consejos de Defensa en La Habana reveló que la movilización también persigue prevenir un «estallido social» —un dato que el régimen nunca ha reconocido públicamente.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Díaz-Canel y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué pidió Díaz-Canel a los jóvenes cubanos durante su visita a la Zona de Defensa «Calvario Fraternidad»?
Díaz-Canel exhortó a los jóvenes a aprovechar la crisis actual para prepararse en la defensa de la Revolución. Durante su discurso, enfatizó la importancia de que cada cubano tenga una misión y un lugar que defender en caso de necesidad.
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¿Qué es el «Año de Preparación para la Defensa 2026» en Cuba?
El «Año de Preparación para la Defensa 2026» es una campaña del régimen cubano que incluye ejercicios militares y de defensa civil semanales. Esta iniciativa tiene como objetivo preparar a la población para una posible confrontación, bajo la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».
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¿Cuáles son los desafíos locales que enfrenta la Zona de Defensa «Calvario Fraternidad» en Cuba?
La Zona de Defensa «Calvario Fraternidad» enfrenta desafíos como la distribución de agua potable, la atención a familias vulnerables y la producción de alimentos. Estos problemas reflejan urgencias a nivel nacional, reconocidas por Díaz-Canel durante su visita.
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¿Qué reformas económicas ha anunciado el régimen cubano en 2026?
El régimen cubano ha aprobado 176 medidas económicas en 2026, enfocadas en desatar las fuerzas productivas y otorgar mayor autonomía a municipios y empresas. Estas reformas incluyen la gestión directa de operaciones de importación y exportación por los municipios y una apertura a la inversión extranjera.
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