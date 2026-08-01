Díaz-Canel pide a los jóvenes aprovechar la situación que están viviendo y defender la revolución

Miguel Díaz-Canel exhortó este viernes a la juventud cubana a sacar partido de la crisis que atraviesa el país para adiestrarse en la defensa del régimen, durante una visita a la Zona de Defensa «Calvario Fraternidad», en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, en el marco del décimo Día Nacional de la Defensa de 2026.

El acto se inscribe en el «Año de Preparación para la Defensa 2026», declarado oficialmente en enero, durante el cual el régimen ha realizado ejercicios militares y de defensa civil prácticamente cada semana en distintas provincias.

Ante altos dirigentes del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, Díaz-Canel fue directo: «Los jóvenes tienen que aprovechar que están viviendo una situación como esta, para prepararse para la defensa de la Revolución en el futuro».

En el acto de este viernes, Díaz-Canel definió la preparación para la defensa como «una primera prioridad, que es la más global» e invocó el concepto de la Guerra de Todo el Pueblo para exigir que «cada cubana y cada cubano tengan una misión, tengan un lugar que defender, y tengan un fusil».

El gobernante también destacó el papel de las Zonas de Defensa como estructuras de control territorial y liderazgo comunitario, y elogió al presidente de la zona visitada, Víctor Manuel Mir Lorenzo, por el conocimiento detallado de su demarcación: «Tú te sabes dónde están los pozos, por tal calle, las características de tal población. Estoy convencido de que en otros tiempos no tenías el mismo nivel de conciencia, de detalle, de control de todas las situaciones».

En paralelo al discurso militarista, el gobernante hizo referencia a un paquete de reformas económicas: «Ya tenemos 120 transformaciones que podemos implementar», afirmó, aunque documentos oficiales posteriores elevan esa cifra a 176 medidas, aprobadas en sesión extraordinaria el 18 de junio y evaluadas por la Asamblea Nacional los días 29 y 30 de julio.

Sin embargo, el propio Díaz-Canel admitió los límites de esas reformas: «Las transformaciones, si no hay participación popular, no se van a aplicar», señaló, en una frase que el régimen presenta como llamado democrático pero que contrasta con la naturaleza autoritaria del sistema.

El llamado no es aislado. A lo largo de 2026, el gobernante ha dirigido una cadena de mensajes similares a la juventud: en marzo los convocó a «combatir» y sostener la Revolución; en abril los instó a defender al régimen en redes sociales como una «obligación»; y recientemente volvió a pedirles que permanecieran en Cuba y participaran en la producción y las organizaciones oficiales.

El 17 de julio, una diapositiva mostrada accidentalmente por Canal Caribe durante otra visita de Díaz-Canel a Consejos de Defensa en La Habana reveló que la movilización también persigue prevenir un «estallido social» —un dato que el régimen nunca ha reconocido públicamente.