"No hay nada de nada": Cubanos denuncian 13 días sin luz ni agua en Puerto Padre

Vídeos relacionados:

Más de 100 familias del municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, acumulan 13 días consecutivos sin electricidad ni agua potable tras la explosión de un transformador, según una denuncia recogida por elToque a través de su sección Reporte Ciudadano.

El apagón comenzó en la noche del 3 de junio, cuando reventó el transformador ubicado en la calle 25 de Diciembre esquina Jesús Menéndez. Desde ese momento, los vecinos de la zona no han recuperado el servicio eléctrico ni por un día, y la falta de corriente ha cortado también el bombeo de agua.

Los residentes intentaron gestionar una solución ante las autoridades locales, pero la respuesta fue de abandono total.

El 10 de junio, el Intendente del municipio los recibió por menos de un minuto, según los denunciantes, porque acababa de almorzar y tenía una reunión pendiente.

«Nosotros no le pedimos un transformador, solo una pipa de agua. Su respuesta fue tajante: no hay agua, no hay transformadores, no hay combustible, no hay de nada», relató el vecino que contactó a elToque.

Dos días después, el Delegado les aseguró que el transformador estaba siendo reparado y que pronto lo instalarían. La promesa tampoco se cumplió.

La situación ha derivado en una emergencia sanitaria para los menores de la zona. «Los niños se bañan con agua de lluvia almacenada y muchos han presentado síntomas de intoxicación. No tenemos de dónde sacar agua. Han prometido pipas e información, solo nos mienten. Estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer», denunció el mismo residente.

El caso no es aislado dentro de la provincia.

El municipio de Manatí, también en Las Tunas, llevaba más de un mes sin servicio de agua estable al 31 de mayo por una rotura en su estación de bombeo.

En marzo, el mercado informal de pipas de agua en la provincia llegó a cobrar hasta 7,000 pesos por viaje, una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias.

El Consejo de Gobierno Provincial reconoció en mayo que Las Tunas bombea entre 420 y 430 litros por segundo, muy por debajo de los 600-700 litros necesarios para garantizar un ciclo estable de abastecimiento.

La crisis de Puerto Padre se inscribe en el colapso energético más grave que ha vivido Cuba en décadas.

El 15 de junio, la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras disparó la afectación eléctrica proyectada a 2,085 MW a nivel nacional, apenas dos días antes de que se publicara este reporte.

Puerto Padre ya cargaba con antecedentes de estallido social por estas mismas carencias.

En septiembre de 2025, vecinos de Maniabón, localidad del mismo municipio, salieron a las calles exigiendo electricidad, agua y alimentos.

La represión alcanzó a menores de edad, con detenciones que incluyeron a una joven de 16 años embarazada y a un adolescente de 17.

A finales de mayo de 2026, unos 2,7 millones de cubanos sufrían falta de agua diariamente, según cifras oficiales, porque el sistema hídrico operaba con apenas el 37% del combustible que necesita para funcionar.