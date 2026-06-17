"No hay nada de nada": Cubanos denuncian 13 días sin luz ni agua en Puerto Padre

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Más de 100 familias del municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, acumulan 13 días consecutivos sin electricidad ni agua potable tras la explosión de un transformador, según una denuncia recogida por elToque a través de su sección Reporte Ciudadano.
El apagón comenzó en la noche del 3 de junio, cuando reventó el transformador ubicado en la calle 25 de Diciembre esquina Jesús Menéndez. Desde ese momento, los vecinos de la zona no han recuperado el servicio eléctrico ni por un día, y la falta de corriente ha cortado también el bombeo de agua.
Los residentes intentaron gestionar una solución ante las autoridades locales, pero la respuesta fue de abandono total.
El 10 de junio, el Intendente del municipio los recibió por menos de un minuto, según los denunciantes, porque acababa de almorzar y tenía una reunión pendiente.
«Nosotros no le pedimos un transformador, solo una pipa de agua. Su respuesta fue tajante: no hay agua, no hay transformadores, no hay combustible, no hay de nada», relató el vecino que contactó a elToque.
Dos días después, el Delegado les aseguró que el transformador estaba siendo reparado y que pronto lo instalarían. La promesa tampoco se cumplió.
La situación ha derivado en una emergencia sanitaria para los menores de la zona. «Los niños se bañan con agua de lluvia almacenada y muchos han presentado síntomas de intoxicación. No tenemos de dónde sacar agua. Han prometido pipas e información, solo nos mienten. Estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer», denunció el mismo residente.
El caso no es aislado dentro de la provincia.
El municipio de Manatí, también en Las Tunas, llevaba más de un mes sin servicio de agua estable al 31 de mayo por una rotura en su estación de bombeo.
En marzo, el mercado informal de pipas de agua en la provincia llegó a cobrar hasta 7,000 pesos por viaje, una cifra inalcanzable para la mayoría de las familias.
El Consejo de Gobierno Provincial reconoció en mayo que Las Tunas bombea entre 420 y 430 litros por segundo, muy por debajo de los 600-700 litros necesarios para garantizar un ciclo estable de abastecimiento.
La crisis de Puerto Padre se inscribe en el colapso energético más grave que ha vivido Cuba en décadas.
El 15 de junio, la salida de servicio de la central termoeléctrica Antonio Guiteras disparó la afectación eléctrica proyectada a 2,085 MW a nivel nacional, apenas dos días antes de que se publicara este reporte.
Puerto Padre ya cargaba con antecedentes de estallido social por estas mismas carencias.
En septiembre de 2025, vecinos de Maniabón, localidad del mismo municipio, salieron a las calles exigiendo electricidad, agua y alimentos.
La represión alcanzó a menores de edad, con detenciones que incluyeron a una joven de 16 años embarazada y a un adolescente de 17.
A finales de mayo de 2026, unos 2,7 millones de cubanos sufrían falta de agua diariamente, según cifras oficiales, porque el sistema hídrico operaba con apenas el 37% del combustible que necesita para funcionar.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Agua y Electricidad en Puerto Padre, Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los residentes de Puerto Padre llevan 13 días sin luz ni agua?
Los residentes de Puerto Padre llevan 13 días sin luz ni agua debido a la explosión de un transformador que interrumpió el suministro eléctrico y, en consecuencia, el bombeo de agua. A pesar de las gestiones con las autoridades locales, no se ha encontrado una solución efectiva.
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¿Qué ha hecho el gobierno local para resolver la situación en Puerto Padre?
El gobierno local de Puerto Padre ha demostrado un abandono total ante la situación. Los intentos de los residentes de gestionar una solución solo han recibido respuestas evasivas y promesas incumplidas, como la reparación del transformador y el envío de pipas de agua.
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¿Cómo afecta la falta de agua y electricidad a los niños en Puerto Padre?
La falta de agua y electricidad ha causado una emergencia sanitaria para los niños en Puerto Padre, quienes se bañan con agua de lluvia almacenada y han presentado síntomas de intoxicación. La situación es desesperante para las familias que no tienen acceso a recursos básicos.
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¿Es Puerto Padre el único municipio afectado en Las Tunas por la falta de servicios básicos?
No, el municipio de Manatí también enfrenta una situación similar, llevando más de un mes sin servicio de agua estable debido a problemas en la estación de bombeo. Esto refleja una crisis más amplia en la provincia de Las Tunas y en otras partes de Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.