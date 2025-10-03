Represión alcanza a menores de edad tras protestas por apagones en Las Tunas

Vídeos relacionados:

La represión del régimen cubano ha alcanzado a adolescentes, tras las protestas ocurridas el 17 de septiembre en Maniabón, municipio de Puerto Padre, Las Tunas, cuando residentes salieron a las calles para exigir derechos básicos como electricidad, agua, alimentos y libertad, informó la plataforma Alas Tensas.

De acuerdo con la publicación de Facebook, entre los arrestados se encuentra Eliane Martín, una adolescente de 16 años, embarazada, que fue detenida junto a su novio, Pedro Luis Bello, por participar en las manifestaciones.

Publicación de Facebook/Alas Tensas

La denuncia fue realizada por la activista Niurka Préstamo, quien alertó sobre la delicada situación de la menor y la falta de información oficial sobre su estado actual.

Arresto por gritar “Libertad”

Otro de los detenidos es Leroy Hernández Escalona, de 17 años, arrestado el mismo día por gritar “Libertad”, según denunció su padre, Leodan Alberto, residente en Estados Unidos.

Leroy fue trasladado a la sede de Instrucción Provincial de Las Tunas, y hasta el momento no se conocen detalles sobre su situación legal ni física.

Lo más leído hoy:

Un patrón represivo repetido

La detención de estos tres jóvenes se suma a un patrón de represión sistemática contra manifestantes, incluso menores de edad, una práctica habitual del régimen para intimidar y desalentar futuras protestas.

El 19 de septiembre de 2025, el Tribunal Municipal Popular de Bayamo dictó sentencia contra 15 ciudadanos por participar en protestas en marzo de 2024, un ejemplo más de las condenas ejemplarizantes utilizadas para restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Cuba.

La situación actual de los tres adolescentes detenidos permanece desconocida, y organizaciones de derechos humanos han advertido en múltiples ocasiones que el régimen utiliza detenciones arbitrarias, aislamiento y amenazas como herramientas de control social, incluso contra menores.

Represión en Cuba: 16 manifestantes de Bayamo enfrentan juicio

El régimen cubano inició el pasado martes un juicio contra 16 ciudadanos que participaron en una protesta pacífica en Bayamo, el 17 de marzo de 2024, una de las mayores manifestaciones contra el gobierno registradas ese año en la región oriental de la isla.

El proceso tiene lugar en el Tribunal Municipal Popular de Bayamo, en la provincia de Granma, y se desarrolla en medio de fuertes críticas por su carácter político. Según fuentes judiciales del propio régimen, la Fiscalía imputa a los manifestantes presuntos delitos de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir”.

Régimen cubano niega que existan manifestantes presos: “Ni siquiera uno”

En septiembre, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío negó que existan manifestantes presos en Cuba y descalificó los informes de las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch que denuncian represión y centenares de detenciones arbitrarias en la isla.

Fernández de Cossío aseguró que en Cuba no hay manifestantes encarcelados, en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan, de Zeteo, en el marco de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

“Arbitrariamente, no”, respondió cuando se le preguntó directamente si había personas presas por protestar contra el gobierno.

Hasan le recordó los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que denuncian represión sistemática contra la disidencia, con cientos de críticos y manifestantes detenidos.

El vicejefe de la diplomacia cubana cuestionó la credibilidad de esos reportes y los calificó de carentes de pruebas.

El funcionario cubano acusó a Amnistía Internacional de estar financiada por organizaciones opuestas al gobierno cubano, lo que, según él, explica el sesgo en sus informes.

Sin embargo, el periodista le replicó que la organización también ha denunciado con fuerza a gobiernos como Estados Unidos, Israel, Venezuela, Brasil y Argentina.

Durante el intercambio, el vicecanciller mantuvo la negativa a reconocer casos de represión política en Cuba, al tiempo que insistió en descalificar a las ONG internacionales y en cuestionar la legitimidad de sus denuncias.

También fue interrogado sobre el historial de derechos humanos de Cuba, la falta de libertades democráticas, la ausencia de prensa libre y las acusaciones de que la isla alberga a personas señaladas como “terroristas” por la administración de Donald Trump.

Preguntas frecuentes sobre la represión en Cuba y los derechos humanos