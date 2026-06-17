Joven denuncia robo violento de su bicimoto en Las Tunas: «Si no la suelto me daba una puñalada»

Joven denuncia robo de su moto a punta de puñal en Las Tunas

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Yoe Labrada denunció este miércoles en el grupo de Facebook Revolico Tunas.Buenas Vista Jose que fue víctima de un asalto a mano armada en pleno centro urbano de Las Tunas, donde un hombre armado con un cuchillo le arrebató su bicimoto bajo amenaza de apuñalarlo.

El robo ocurrió alrededor de la 1:00 pm, en la parte trasera de la calle Jesús Argüelles con calle José Mastrapa, en horario diurno y en una zona transitada de la capital provincial.

«Hoy me asaltaron en la aparte de atras de Jesús argüelles calle José mastrapa, 1pm de la tarde a plena luz del dia, la lacra me saca un cuchillo y es como me arrebata la bicimoto que sino la suelto me daba una puñalada», escribió Labrada en su publicación.

Según relató la víctima, el agresor utilizó un engaño para acercarse: «Se hace pasar que es de Manatí que anda comprando bicimoto», una táctica que le permitió ganar confianza antes de sacar el arma.

Labrada describió al asaltante como un hombre de mediana estatura, mulato, que vestía un abrigo de capucha negro y cargaba un bolsito de mano carmelita.

La bicimoto robada es una bicicleta eléctrica de color azul metálico, marca KUKI/BWAY, que lucía prácticamente nueva —el asiento aún conservaba el plástico protector de fábrica— y contaba con espejos retrovisores circulares, canasta delantera tipo rejilla y frenos de disco.

La víctima aseguró haber visto bien el rostro del agresor: «La cara se la vi bien en caso de verlo lo reconozco donde sea», afirmó, y ofreció una recompensa a quien aporte datos sobre el paradero del vehículo o del responsable.

Labrada también alertó a la comunidad sobre el alcance del grupo delictivo: «Tengan cuidado de estos vividores que no trabajan y andan asaltando, son dos o tres quienes andan».

El caso se suma a una escalada documentada de asaltos a mano armada que generan alarma en Las Tunas, provincia que figura entre las más afectadas por la delincuencia en Cuba.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en el primer semestre de 2025 la provincia registró 101 casos de robo, siendo la segunda más afectada del país, solo detrás de Matanzas.

En 2024, los hechos delictivos en Las Tunas superaron en un 1% los del año anterior, con la capital concentrando el 40% de los delitos provinciales.

El patrón del robo denunciado por Labrada —uso de arma blanca, engaño previo haciéndose pasar por comprador y actuación en grupo— coincide con casos similares registrados en otras provincias, como el asalto a un joven motociclista en Las Tunas en mayo de 2025, emboscado con pedradas y perseguido con cuchillo para robarle la moto, o el crimen de un cubano en La Habana al que quitaron la vida para robarle su moto eléctrica en enero de 2024.

Ante la percibida inacción de las autoridades, las víctimas recurren de forma sistemática a las redes sociales para denunciar y alertar a sus comunidades, una práctica que se ha vuelto habitual en toda la isla desde que los dueños de motos eléctricas comenzaron a organizarse para denunciar robos y asaltos a finales de 2021.