Policía de Brasil rescata a 189 migrantes cubanos en una semana y arresta a siete traficantes

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Fuerzas de seguridad brasileñas rescataron a 189 cubanos en el estado de Roraima, en el norte de Brasil, durante una sola semana, y arrestaron al menos a siete presuntos «coyotes» por facilitar la entrada ilegal de inmigrantes a ese país desde Guyana, según informes de la Policía Federal.

Los rescates se concentraron entre el 8 y el 14 de junio a lo largo de la BR-401, carretera que conecta a Bonfim, municipio fronterizo con Guyana, con Boa Vista, la capital del estado, y en el puente Macuxis, que une el municipio de Cantá con esa última ciudad.

La operación más grande ocurrió el lunes 8 de junio, cuando la Policía Federal de Carreteras (PRF) rescató a 108 cubanos en un solo día en la BR-401, el mayor rescate registrado en una jornada en el estado de Roraima.

Entre los migrantes hallados ese día había ancianos, una mujer embarazada y al menos una decena de niños menores de 10 años, algunos con afecciones respiratorias. Muchos llevaban varios días sin comer.

Los rescates del 8 de junio, que formaron parte de la Operación Ruta Segura, ocurrieron en tres momentos distintos: primero se interceptaron tres vehículos con 39 cubanos en condiciones de hacinamiento; luego, se detuvo a un conductor que transportaba a ocho personas más; y finalmente, el seguimiento de un vehículo sospechoso llevó a los agentes a una vivienda en Cantá donde encontraron a 61 cubanos hacinados. Fueron detenidos cinco traficantes de personas.

Según la PRF, los migrantes pagaron hasta 2,800 dólares a los traficantes por el traslado hasta Brasil.

El agente Isaías Magalhães explicó la lógica de la red criminal: «Muchas de estas personas no tienen Boa Vista como destino final. La capital funciona sólo como punto de paso. Esta red criminal cobra por el paquete completo, desde la salida de Cuba hasta el destino final dentro de Brasil».

La madrugada del 11 de junio fueron rescatados otros 43 cubanos cuando cruzaban a pie el puente Macuxis en Cantá, hacia la capital Boa Vista. Primero, la Policía Militar interceptó a 35 personas en el vial y, horas después, la PRF encontró a ocho más en el mismo lugar. Según las autoridades, los migrantes presentaban signos de vulnerabilidad, con indicios de haber sido captados por traficantes.

«Llevaba cinco días sin dormir y sin comer nada, un poquito de agua, unas galletas, para poder llegar aquí, caminando, metiéndonos por charcos, ríos, por donde pudiera hasta poder llegar aquí», relató un cubano entrevistado por la cadena de televisión O Globo tras uno de los rescates.

El mismo 11 de junio, la Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Conexão Norte, que incluyó la ejecución de cuatro órdenes de registro y aprehensión —tres en Boa Vista y una en Bonfim— contra un grupo que facilitaba la entrada ilegal de cubanos a cambio de pago. La institución señaló que los investigados actuaban «de forma estructurada y recurrente, en desacuerdo con la legislación migratoria brasileña».

La ruta más utilizada por los migrantes cubanos para llegar a Brasil comienza por vía aérea desde la isla rumbo a Georgetown, capital de Guyana —único país de la región que no exige visa a los cubanos—, continúa por tierra hasta la ciudad de Lethem; luego sigue con el cruce clandestino del río Tacutu hacia el estado de Roraima, desde donde los inmigrantes prosiguen viaje por carretera hacia localidades del sur de la geografía brasileña, como Curitiba.

Este flujo se inscribe en una tendencia en aceleración: en el primer cuatrimestre de 2026, más de 13,000 cubanos solicitaron refugio en Brasil, el 58% de todas las solicitudes del país en ese período, con Roraima concentrando el 57% de esas peticiones.

En 2025, las solicitudes de asilo de cubanos en Brasil alcanzaron las 41,900, un aumento del 88% frente al año anterior, impulsadas por el colapso económico en la isla y el cierre de las vías migratorias hacia Estados Unidos. Brasil acoge actualmente a unos 84,000 cubanos, aunque para muchos funciona como país de tránsito: más de 11,000 cruzaron hacia Uruguay entre enero y octubre de 2025, con un promedio de treinta por día.