Panamá busca a la familia de un cubano hallado muerto hace casi diez meses: Solo tenía su pasaporte

La Procuraduría General de la Nación de Panamá pidió el martes ayuda para localizar a los familiares de Liban Silva Díaz, un ciudadano cubano de 45 años que fue hallado sin vida en Ciudad de Panamá hace casi diez meses y cuyo cuerpo permanece sin ser reclamado.

Según informó Telemetro, el caso se remonta al 8 de octubre de 2025, cuando la Sección de Atención Primaria de la Cuarta Subregional de Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo acudió al corregimiento de Pueblo Nuevo tras recibir el reporte de un cadáver.

Durante la inspección del lugar, las autoridades encontraron en uno de los bolsillos del fallecido un pasaporte cubano, el único documento que permitió identificarlo como Liban Silva Díaz.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde el hallazgo, las autoridades no han conseguido ubicar a ningún familiar o allegado del cubano, por lo que decidieron hacer público el caso con la esperanza de obtener información que permita contactar a sus seres queridos.

La investigación se mantiene abierta por la presunta comisión de un delito contra la vida y la integridad personal, lo que sugiere que las autoridades no descartan que Silva Díaz haya sido víctima de un crimen.

Como parte del llamado, la Procuraduría difundió un aviso oficial acompañado de una fotografía en blanco y negro del fallecido. También detalló sus características físicas: era de tez morena, complexión delgada, cabello negro corto y llevaba barba.

La situación refleja una realidad frecuente entre muchos migrantes que emprenden su viaje en solitario o que, con el paso del tiempo, pierden el contacto con sus familiares en Cuba o en otros países. En esos casos, la identificación y localización de sus seres queridos suele convertirse en un proceso complejo cuando ocurre una tragedia.

Aunque el flujo migratorio de cubanos a través de Panamá cayó drásticamente durante 2025 tras las nuevas políticas migratorias y los acuerdos de deportación implementados en la región, cientos de nacionales permanecen dispersos en distintos países, muchas veces sin redes familiares cercanas.

La Procuraduría General de la Nación pidió a cualquier persona que conozca a familiares de Liban Silva Díaz o pueda aportar información sobre ellos que se comunique con la Sección de Atención Primaria de Parque Lefevre, Río Abajo y Pueblo Nuevo a los teléfonos 524-9380 y 524-9381.