"En un carro de caballo": así llevan a un enfermo a un hospital en Cuba

Un video difundido en redes sociales muestra cómo un enfermo es trasladado al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus en un carro tirado por caballos, en una imagen que resume el colapso del sistema sanitario cubano.

Las imágenes, publicadas en Facebook por el usuario Omar Rensoli con el título «Así trasladan una persona enferma al hospital Provincial de Sancti Spíritus», acumularon más de 121,000 vistas, más de 3,300 reacciones y 524 comentarios en pocas horas.

«Duele en el alma ver lo que ha hecho el comunismo con Cuba», escribió Rensoli junto al video.

En las imágenes se escucha a alguien señalar que «los camilleros no están ahí tampoco, pero es que el camillero tiene que estar ahí», lo que evidencia que el problema no se limita al transporte externo, sino que alcanza también la atención dentro del propio hospital.

El medio Cantalo TV también difundió las imágenes y advirtió que enfermos llegan en coches de caballos al hospital provincial, y que en algunos casos «hasta los muertos» arriban de esa manera al centro asistencial.

El hecho no es nuevo ni aislado. En agosto de 2021, cocheros de San Germán, en Holguín, asumieron el traslado de enfermos ante la ausencia de ambulancias, con autorización del propio gobierno provincial. En aquel momento, Holguín contaba con apenas 57 ambulancias operativas cuando necesitaba 200. Un mes después, una anciana fue trasladada en carretilla por la misma razón.

Sancti Spíritus acumula años de denuncias similares. En 2021 se reconoció públicamente el colapso del mayor hospital de la provincia durante el pico de la pandemia, y en agosto de 2022 el hospital de Trinidad operaba sin médico intensivista ni terapia intensiva funcional, con una consola rota desde hacía más de tres meses.

En 2026, la crisis sanitaria cubana alcanzó lo que la Organización Panamericana de la Salud describió como una «crisis sin precedentes»: 385 instalaciones de salud dañadas, escasez generalizada de medicamentos, reactivos y antibióticos, y apagones de hasta 20 horas diarias que inutilizan equipos de rayos X, ultrasonido y tomografía.

El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció este año la necesidad de limitar las cirugías a casos urgentes o emergentes por la crisis energética y la falta de recursos. El Nuevo Herald señaló sin rodeos que en Cuba «no hay transporte para que lleguen los enfermos».

Los intentos del régimen por paliar la crisis de ambulancias han sido insuficientes y concentrados en La Habana. En julio de 2025, el gobierno incorporó 15 nuevas ambulancias en la capital y anunció la adquisición de 50 más. En diciembre de ese año, Rusia donó tres ambulancias a Cuba. Las provincias del interior, como Sancti Spíritus, permanecen al margen de estas reposiciones parciales.

Mientras el régimen anuncia cifras y donaciones, los enfermos cubanos siguen llegando al hospital en medios de tracción animal, en una estampa que, como escribió Rensoli, «duele en el alma».