Denuncian crisis en el Hospital General de Trinidad, en Sancti Spíritus

El médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, opositor cubano radicado en Estados Unidos, denunció la situación de crisis que hay en el Hospital General de Trinidad "Tomás Carrera Galiano", en Sancti Spíritus.

Figueredo compartió en sus redes sociales un mensaje de la autoría de Carlos Sibello, donde asegura que el hospital de Trinidad tiene una situación extrema de carencia de profesionales de la salud, de insumos médicos y de medicinas.

Facebook Alexander Jesús Figueredo Izaguirre

"No hay médico intensivista, ni clínico. Pondrán dos médicos de consultorio los cuales saben un poquito, pero no tienen ninguna capacidad para asumir está responsabilidad. No hay cloro sodio (...) No hay campos quirúrgicos para las cirugías (...) Solo se opera el paciente que lleve los guantes, jeringuillas, compresas, branulas, los campos y los hilos. De manera que solo se operan los poderosos o los que tengan palancas", dice el texto.

Además señalan que el centro de salud trinitario no tiene reactivos para los análisis ni siquiera para los exámenes de dengue.

"Pacientes comprando sábanas verdes en la tienda de productos industriales para poder hacer los campos operatorios. No hay branulas, ni una. Falleció un paciente en la cama de paro y lo que tenía puesto era una aguja. Y hubo que pincharlo varias veces. No hay esparadrapo. No hay equipos de venoclisis. Solo 10 para la guardia de 16 horas", especifica el texto.

El tratamiento a los empleados también fue objeto de análisis. No hay almuerzo para los profesionales de la salud, ni baños disponibles para ellos. Aseguran que algunas enfermeras pasan el día entero sin usar los baños del hospital.

"No hay ni hojas para escribir, ni lapiceros, cuando alguien dona se desaparecen. (...) No hay ni dónde tomar agua. El personal médico no es tratado humanamente. Los directivos del hospital llegan y machucan, obligan a decir que todo está bien cuando hay visitas. No hay ni buró ni silla donde sentarse".

Explicó que en una jornada hubo una ambulancia con más de 4 casos para trasladar. "Uno de ellos era una apendicitis en la sala de observación desde la mañana que aún estaba acostado en horas de la noche esperando traslado".

"La sala de Terapia Intensiva no funciona porque la consola está rota, y lleva así más de tres meses. Es una sala que pudiera funcionar bien si no hubiese tanta dejadez y descaro".

El autor de la denuncia asegura que los jefes del hospital propician el caos con sus métodos de dirección, y sus conductas poco profesionales.

"Yaquelin, la subdirectora exige que digan que todo está bien en el hospital. Igual hace José Antonio el director de salud municipal, quien es otro que visita el hospital y grita, pero nunca da el frente a las visitas. Él huye y el personal de salud da la cara diciendo que todo está bien", relata.

"Amauri el Director del Hospital ni se ve, es como si no existiera. En el Departamento de Recursos Humanos, Anaisa la jefa, lo que tiene es un descaro, con ella han tenido problemas varios trabajadores por la falta en su salario y aún continua ahí sentada, mientras todos saben que roba".

CiberCuba conversó con un médico en la provincia de Holguín y aseguró que la situación de escasez de recursos que describen desde Trinidad se repite en el oriente cubano "desde hace años y nadie hace nada".

En Granma, el doctor Figueredo fue expulsado de su centro de trabajo y despojado de su especialidad de Urología por denunciar este tipo de carencias de medicamentos e insumos en los hospitales.

"No somos potencia médica si la gente se nos está muriendo aquí a los médicos, sin medicinas y sin nada", dijo en 2021 en entrevista con CiberCuba.

En junio el Hospital General de Trinidad y el "Camilo Cienfuegos" de Sancti Spíritus recibieron reparación y mantenimiento tras varios años de abandono y deterioro. La prensa oficialista aseguró que se amplió la capacidad y las salas de servicios especializados como Neonatología en el Hospital Provincial.

Ese mismo mes en Sancti Spíritus, una enfermera cubana denunció los frecuentes apagones que ponen en peligro la salud de los pacientes del hospital de Cabaiguán, donde la planta eléctrica alternativa está rota.