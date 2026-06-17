Cubana sobre la comida: «Hay de todo pero no para todos»

Una cubana residente en Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, resumió en una frase la realidad alimentaria de la isla que miles de personas reconocieron de inmediato: «Hay de todo, pero no para todos».

La autora de los videos, Mirelis Dapresa, respondía así a comentarios en redes sociales que acusaban a los cubanos de «llorones» por quejarse de escasez cuando los mercados muestran productos disponibles.

El primer video, grabado el 13 de junio frente a un mercado informal ubicado junto a un karaoke en Trinidad, acumuló casi 238,000 reproducciones y más de 4,600 reacciones en pocos días.

«Hay de todo, pero no para todos, los precios, no solamente en el karaoke, siempre lo digo también, es completo, caro todo, así que ni piensen que lo que ven ahí, que ven mucha comida, es para todo», afirmó Dapresa en el primer video.

En ese mismo mercado, los precios registrados el 13 de junio ilustraban su argumento: el queso blanco se vendía entre 400 y 500 pesos cubanos (CUP) la libra, la carne de cerdo entre 750 y 800 CUP —había bajado desde 850 CUP la semana anterior—, el arroz seguía en alza y la malanga prácticamente había desaparecido.

En un segundo video publicado el 14 de junio, Dapresa profundizó su argumento y señaló quiénes son, en la práctica, los que sí pueden comprar en ese mercado: «La mayoría de las personas que logran ahí comprar en el karaoke son personas que reciben ayuda desde el exterior de familiares, de amigos y así personas que están apoyando a su familia aquí porque saben que si no, no pueden comer».

Las cifras respaldan lo que describe. El salario medio oficial en Cuba fue de 6,930 CUP en 2025, equivalente a entre 12 y 15 dólares al tipo de cambio informal. Un estudio citado en junio de 2026 calculó que una persona necesita 96,060 CUP mensuales para cubrir sus necesidades básicas, unas 14 veces el salario promedio.

Una compra básica en una feria cubana sumó 21,060 CUP el 4 de junio, más de tres veces el salario mensual promedio del país. La canasta básica para dos personas en La Habana supera los 41,000 CUP al mes, mientras el salario medio apenas cubre menos del 20% de esa cifra.

Dapresa también rechazó el argumento de que la desigualdad en el acceso a los alimentos es algo normal en cualquier parte del mundo: «En todas partes del mundo o en la mayoría de las partes del mundo hay varias opciones. Y quien no alcanza nada casi siempre es porque tiene tremenda mala cabeza», citó irónicamente el razonamiento de sus detractores antes de desmontarlo.

Su crítica más directa apuntó al discurso oficial del régimen: «Lo otro es que ellos dicen que lucharon contra la desigualdad social. Ellos dijeron eso siempre».

La brecha que describe Dapresa se ha ensanchado desde las reformas de 2021 que legalizaron las pequeñas y medianas empresas privadas. Según un análisis de sociólogos cubanos citado por EFE el 25 de mayo de 2026, la «policrisis» en Cuba ha profundizado las desigualdades en varios ejes: económico, racial, territorial, generacional y de género.

Mientras tanto, en Sancti Spíritus —la provincia donde vive Dapresa— se reportó en junio de 2026 la llegada de donativos con arroz, azúcar, chícharos y compotas para niños ante el desabastecimiento de las bodegas estatales, lo que generó una reacción amarga entre los cubanos: «Las Mipymes llenas de productos y las tiendas en dólares también llenas de mercancía», escribieron usuarios en redes sociales.