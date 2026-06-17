Sheinbaum sale en defensa del régimen cubano ante Trump: «Han hecho un enorme esfuerzo por abrir su economía»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este miércoles en su conferencia de prensa matutina que durante una de sus llamadas con el presidente Donald Trump salió en defensa del régimen cubano y le argumentó que la isla había avanzado en reformas económicas, según se desprende de un video difundido desde el canal de la Presidencia de México.

«Cuba recientemente, a partir de este endurecimiento de la política contra Cuba, ha abierto ya su economía en muchas áreas», afirmó Sheinbaum ante los medios.

La mandataria precisó que trasladó ese argumento directamente a Trump: «Cuba ha hecho un esfuerzo también por abrir su economía. Valdría la pena tomar esto en cuenta».

Sheinbaum confirmó que lleva alrededor de 20 llamadas telefónicas con el presidente estadounidense y que el tema cubano fue abordado en alguna de ellas.

Reconoció que no en todos los asuntos coinciden: «Hay temas en los que estamos de acuerdo y hay temas, aunque las llamadas siempre son muy respetuosas, pues hay temas en los que no estamos de acuerdo y es normal».

La mandataria reiteró además la postura histórica de México frente al embargo: «No estamos de acuerdo con los bloqueos. Daña a los pueblos. No daña a los gobiernos, daña a los pueblos». Agregó que México siempre buscará «que no se castigue al pueblo de Cuba y que se busque siempre el diálogo y nunca salidas violentas».

Las declaraciones se producen en medio de una campaña de presión máxima de Washington contra La Habana.

Desde enero, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen, incluyendo la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo, que amplió las sanciones secundarias contra terceros que operen con entidades cubanas bloqueadas.

El 4 de junio, Washington impuso sanciones personales contra Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta y Alejandro Castro Espín, y el 11 de junio añadió a CUPET, la petrolera estatal cubana, a su lista negra. Esas medidas han reducido las importaciones energéticas de Cuba entre un 80% y 90%, agravando los apagones y la crisis económica.

Las «reformas» que Sheinbaum presentó como argumento ante Trump fueron anunciadas por Díaz-Canel el 12 de junio en un paquete que incluye autonomía municipal y empresarial, apertura a la inversión de la diáspora y aprobación acelerada de pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, economistas cubanos calificaron esas medidas de «pragmatismo tardío» e insuficientes ante la peor crisis económica de la isla desde el Período Especial, y aún están pendientes de aprobación formal por el Buró Político y la Asamblea Nacional, prevista para julio.

No es la primera vez que Sheinbaum toma partido por el régimen cubano frente a Washington. En enero se ofreció como mediadora entre Cuba y Estados Unidos y defendió los envíos de petróleo de Pemex a la isla como ayuda humanitaria. El 9 de junio confirmó que México seguiría enviando ayuda a Cuba pese a las sanciones de Trump.

«Ese siempre va a ser nuestra posición, nuestra opinión y la solidaridad con el pueblo cubano, que es histórica de México», concluyó Sheinbaum este miércoles, en una declaración que refuerza el alineamiento de su gobierno con un régimen que lleva 67 años en el poder y que sus propios economistas reconocen como responsable de la destrucción de la economía que ahora intenta, tardíamente, desregularizar.