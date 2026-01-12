Presidenta de México propone actuar como mediadora entre Cuba y Estados Unidos

En medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abrió la puerta a un posible papel de mediación entre Cuba y Estados Unidos, justo cuando el régimen cubano enfrenta uno de sus momentos de mayor aislamiento político y económico en décadas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que su gobierno estaría dispuesto a servir como “vehículo de comunicación” entre ambas naciones, siempre que exista voluntad de las dos partes.
Sus declaraciones llegan en un contexto marcado por la advertencia directa del presidente estadounidense Donald Trump al régimen cubano, al que instó a “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”, tras la captura de Nicolás Maduro y el colapso del apoyo venezolano que durante años sostuvo a La Habana con petróleo y financiamiento.
La mandataria mexicana minimizó las críticas por el envío de crudo a Cuba y desestimó el impacto interno de esa política. “Al pueblo de México como que le preocupe mucho, no”, afirmó, asegurando que no hay escasez de combustible ni aumentos de precios.
También insistió en que se trata de una ayuda “histórica” que no comenzó con su gobierno, y que está dispuesta a transparentar la información sobre los volúmenes y condiciones del suministro, aunque sin precisar fechas.
Sin embargo, más allá del debate energético, el mensaje de Sheinbaum cobra relevancia por el momento en que se produce. Cuba atraviesa una crisis profunda, agravada por la pérdida de su principal aliado regional y bajo la amenaza de nuevas sanciones estadounidenses.
Trump ha dejado claro que el margen de maniobra del régimen se reduce, mientras Díaz-Canel niega cualquier negociación política con Washington y se refugia en el discurso de la “soberanía” y el embargo.
