Noruega golea 4-1 a Irak en su debut en el Mundial 2026 con doblete de Haaland

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Noruega goleó a Irak por 4-1 este martes en el Gillette Stadium de Boston y firmó uno de los debuts más sólidos de la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026, con Erling Haaland como figura indiscutible y un defensor suplente que robó el protagonismo en los minutos finales.

El partido arrancó con Noruega tomando el control desde el primer silbato. Los escandinavos, que llegaron al torneo tras ganar los ocho partidos de su fase clasificatoria europea con 24 puntos y 37 goles a favor, no tardaron en demostrar por qué generaban tanta expectativa.

Haaland abrió el marcador en el minuto 29 con un gol que confirmó su estado de forma: el delantero ya había anotado 16 tantos durante la clasificación rumbo a este Mundial.

Irak, sin embargo, no se rindió. A. Hussein empató en el minuto 39 y devolvió la ilusión a una selección que regresaba a una Copa del Mundo después de 40 años de ausencia —su última participación había sido en México 1986—, tras clasificarse al vencer 2-1 a Bolivia en el repechaje intercontinental disputado en Monterrey el 31 de marzo de 2026.

La alegría iraquí duró apenas cuatro minutos. Haaland volvió a aparecer en el 43 para restaurar la ventaja noruega y mandar a ambos equipos al descanso con un 2-1 que ya reflejaba con claridad quién mandaba en el partido.

La segunda mitad no dejó lugar a dudas. Noruega administró el balón con comodidad —63% de posesión frente al 37% de Irak— y en el minuto 73 realizó cuatro cambios simultáneos que terminaron de desequilibrar el encuentro. Uno de los recién ingresados, el defensor Leo Østigård, se convirtió en el protagonista inesperado: marcó en el minuto 76 y repitió en el 77, dos goles en apenas 60 segundos que cerraron el marcador con un contundente 4-1.

Las estadísticas del partido reflejan el dominio escandinavo con nitidez: cinco tiros a puerta para Noruega frente a uno solo de Irak, cinco córners contra dos, y doce tiros totales por once de los iraquíes. Noruega terminó el encuentro sin ninguna amonestación; la única tarjeta amarilla del partido fue para el iraquí Z. Tahseen en el minuto 86.

Con este resultado, el Grupo I del Mundial 2026 queda encabezado por Noruega con tres puntos y +3 de diferencia de goles. Francia, que ese mismo día venció 3-1 a Senegal en el MetLife Stadium, comparte los tres puntos pero con +2 de diferencia, quedando segunda por ese criterio. Senegal cierra la jornada con cero puntos y -2, mientras Irak ocupa el último lugar con cero puntos y -3.

Para Noruega, que regresa a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, el debut no pudo ser más prometedor: victoria amplia, Haaland en modo goleador y un equipo que supo gestionar el partido incluso con los suplentes.

Para Irak, la derrota es un golpe duro, aunque quedan dos partidos para intentar reaccionar: enfrentarán a Francia el 22 de junio y a Senegal el 26 de junio, dos rivales que no perdonarán los mismos errores defensivos que este martes le costaron tres goles.