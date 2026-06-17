Las exportaciones de EE.UU. a Cuba casi se triplican en medio de nuevas sanciones

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Mientras la administración de Donald Trump incrementa la presión sobre el régimen cubano con nuevas sanciones económicas, miles de cargamentos continúan saliendo desde Estados Unidos hacia la isla.

Una investigación de Bloomberg News, basada en datos de la plataforma comercial ImportGenius, revela que las exportaciones estadounidenses a Cuba casi triplicaron en apenas cuatro meses el volumen registrado durante todo 2025.

Hasta principios de mayo de 2026 se contabilizaron unos 3,300 envíos desde territorio estadounidense, la mayoría procedentes del sur de Florida. Los cargamentos incluyeron alimentos, combustible, vehículos, motocicletas, electrodomésticos, muebles, colchones y piezas de repuesto.

Entre los productos enviados figuran cientos de cargamentos de arroz, azúcar y pollo congelado, además de decenas de automóviles, camiones y vehículos todoterreno.

Sin embargo, el dato más llamativo está relacionado con el combustible.

Desde febrero, cuando el régimen autorizó a las pequeñas y medianas empresas privadas a importar carburantes, se registraron al menos 275 envíos de diésel y otros 82 de gasolina mediante tanques ISO, contenedores especializados que permiten transportar pequeñas cantidades de combustible por vía marítima.

El crecimiento de estos envíos puede parecer contradictorio en un momento en que Washington endurece sus medidas contra La Habana, pero existe una explicación legal.

Gran parte de las operaciones se amparan en una excepción denominada "Apoyo al pueblo cubano", incluida dentro de las regulaciones de exportación estadounidenses. La disposición fue concebida originalmente para facilitar el envío de bienes a familias cubanas y apoyar actividades económicas independientes del Estado.

Bajo ese mecanismo, muchas exportaciones pueden realizarse sin necesidad de licencias especiales siempre que se considere que benefician directamente a la población y no a entidades estatales.

Pedro Freyre, presidente del área de práctica internacional del bufete Akerman LLC, explicó a Bloomberg que esta dinámica encaja con la estrategia tradicional de Washington.

"La política de larga data de Estados Unidos es suavizar el impacto en el pueblo cubano mientras persigue al régimen", señaló.

La administración Trump ha mantenido precisamente esa línea: aumentar la presión sobre empresas estatales consideradas pilares económicos del gobierno cubano mientras permite determinados intercambios con el sector privado emergente.

Actualmente existen más de 9,200 mipymes autorizadas en Cuba y, según datos oficiales, en 2024 las ventas minoristas del sector privado superaron por primera vez a las del sector estatal.

No obstante, los límites de esa política quedaron expuestos recientemente con el caso de Vanguard Energy.

La empresa con sede en Coral Gables había anunciado un ambicioso proyecto para enviar grandes volúmenes de combustible a la isla utilizando infraestructura de CUPET, la petrolera estatal cubana. Sin embargo, la operación fue suspendida después de que Washington sancionara a CUPET el pasado 11 de junio y advirtiera sobre posibles consecuencias para compañías que mantuvieran negocios con la entidad.

Pese al incremento de los envíos, el flujo comercial sigue siendo insuficiente para aliviar la profunda crisis que atraviesa Cuba.

La isla enfrenta desde hace meses una severa escasez de combustible que ha agravado los apagones, afectado el transporte y limitado la actividad económica.

Según reportes citados por Bloomberg, organismos internacionales han alertado sobre el impacto humanitario de la crisis, que afecta desde los servicios de salud hasta el acceso al agua potable.

Un aspecto que permanece sin respuesta es quién recibe exactamente muchos de estos cargamentos.

Los datos aduaneros analizados no identifican a los importadores cubanos finales, por lo que se desconoce qué empresas o entidades están detrás de una parte importante de las mercancías que llegan actualmente a la isla.

Lo que sí muestran las cifras es una realidad que desafía las apariencias: mientras Washington aprieta las sanciones contra el régimen cubano, el comercio entre ambos países continúa creciendo por canales que la legislación estadounidense sigue permitiendo.