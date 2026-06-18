Escritora Sayli Alba cuestiona sentido de trabajar en Cuba con salario que no alcanza ni para carbón

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La escritora e investigadora cubana Sayli Alba Álvarez publicó este miércoles en su perfil de Facebook un texto titulado «Estoicismo» en el que denuncia la absurdidad de trabajar en Cuba cuando su salario no supera los 5,000 pesos mensuales y un saco de carbón cuesta 4,200 pesos y un pomo de aceite 1,800 pesos.

«¿Qué lógica y sentido tiene trabajar si mi salario no llega a 5,000 pesos? ¿De dónde saco el amor para ir a trabajar y luego no cobrar?», escribió la autora, residente en Sancti Spíritus, en una publicación que circula ampliamente en redes sociales.

Alba describe una trampa económica que afecta a miles de asalariados estatales: el banco retiene el dinero en tarjeta, no permite retirar efectivo y los negocios privados rechazan las transferencias.

«El Banco se queda con nuestro dinero, nos pagan un salario virtual en una tarjeta y nadie acepta pagos por transferencia, ni el Banco te permite sacar el dinero y los dueños de negocios se burlan de las leyes y los inspectores y nosotros en el medio», señaló.

Este problema es sistémico: el régimen impulsó la bancarización para reducir el uso de efectivo, pero el mercado informal —donde se consiguen los productos básicos— opera mayoritariamente en efectivo, dejando a los cubanos sin acceso real a su dinero y a los negocios privados imponiendo recargos o retirando los códigos de pago.

La escritora también relata que llevaba más de 40 horas sin electricidad al momento de escribir su publicación, aprovechando una breve ventana de conexión a internet.

«Más de 40 horas llevo sin electricidad y no sé qué milagro del espíritu ha ocurrido que tengo conexión desde hace media hora», escribió.

Alba también apuntó contra ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, que subió sus tarifas de datos y limitó las recargas en pesos cubanos sin que ello se tradujera en mejora del servicio.

«ETECSA subió los precios al pueblo, limitó la compra de datos, según ellos para mejorar la tecnología, no tenemos conexión, no tenemos Internet, no tenemos comunicación por teléfono fijo ni por ninguna vía», denunció.

Esta crítica se suma a la que formuló el actor Jorge Toirac a principios de junio, cuando preguntó públicamente dónde estaba el dinero recaudado con ese aumento de tarifas dado que el servicio no mejoró.

La escritora dirige su crítica de manera particular hacia los profesionales cubanos, a quienes describe como los más perjudicados por la crisis.

«No pudo el Estado Cubano resolver jamás el problema de los profesionales en Cuba, los que menos recursos de todo tipo percibimos, los que tenemos salarios más miserables somos los que estudiamos», afirmó.

Alba, que cuenta con el Premio Nacional de Investigación Cultural (2019) y una trayectoria académica en la Universidad de Sancti Spíritus, no es una voz anónima: su denuncia proviene de una intelectual con obra publicada y reconocimiento dentro del propio sistema cultural cubano.

«El Estado perdió todo vínculo con la economía y la producción y nos dejó en manos de los particulares, convertidos en capitalistas por el modo de producción», concluyó, antes de cerrar con una imagen literaria que resume su postura: «Yo dije que no escribiría nada sobre esta triste realidad pero tengo voz y aunque no cambia nada mi discurso es como el hombre que tiraba estrellas mar...»