Precios de la gasolina en EE.UU. caen por debajo de los 4 dólares tras acuerdo con Irán

Vídeos relacionados:

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos bajó por debajo de los 4 dólares por galón este jueves por primera vez desde marzo, un alivio directo para los consumidores que llegó horas después de que el presidente Donald Trump firmara un acuerdo con Irán.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el galón de gasolina regular se ubica ahora en 3.999 dólares a nivel nacional, resultado de una caída del 15% en el precio del crudo estadounidense durante el mes de junio.

El pacto entre Washington y Teherán exige a Irán reducir sus reservas de uranio altamente enriquecido y levanta las sanciones respaldadas por Estados Unidos.

El acuerdo, mediado por el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, establece un cese definitivo de hostilidades e inicia un plazo de 60 días para negociar el futuro del programa nuclear iraní, aunque Trump dejó abierta la posibilidad de reanudar los ataques si Irán incumple.

La baja en los surtidores contrasta con los máximos registrados durante el conflicto: el 21 de mayo de 2026, el galón llegó a costar 4.56 dólares, y el crudo superó los 125 dólares por barril.

El lunes, el barril de referencia estadounidense cotizaba en torno a los 80 dólares, frente a los 67 dólares previos a la guerra.

A pesar del alivio, los precios siguen siendo aproximadamente un 25% más altos que hace un año, cuando el galón promediaba 3.18 dólares, según datos de AAA recogidos por Axios.

Las diferencias entre estados son marcadas. California registra el precio más alto del país con 5.64 dólares por galón, mientras que Carolina del Sur tiene el más bajo, con 3.58 dólares. El diésel permanece por encima de los 5 dólares por galón en todo el territorio nacional.

Los analistas advierten que la recuperación plena del mercado energético será gradual.

El estrecho de Ormuz —que antes del conflicto transportaba una quinta parte del petróleo crudo mundial— tardará semanas o meses en volver a operar con normalidad, con cientos de barcos aún atrapados en el Golfo Pérsico.

Los productores del Golfo que recortaron su producción necesitarán tiempo para reactivarla, y las refinerías, que pagan el crudo con un mes o más de antelación, no procesarán de inmediato productos más baratos.

El experto Patrick De Haan, de GasBuddy, estimó que un tercio del aumento podría revertirse en uno a tres meses, otro tercio en tres a seis meses, y que volver a los niveles previos a la guerra podría tomar hasta inicios o mediados de 2027.

El conflicto con Irán no solo golpeó el mercado energético: los combates en el estrecho de Ormuz interrumpieron también las cadenas de suministro de fertilizantes, alimentos y calzado, y las empresas prevén que los costos elevados se mantendrán por algún tiempo.

En el plano político, la caída en los precios ofrece cierto respiro a Trump, cuya retórica durante el conflicto —incluyendo la frase «no pienso en la situación financiera de los estadounidenses»— le generó un costo electoral significativo de cara a las elecciones de mitad de período.

Según Axios, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió a 48.9 en junio, su primera mejora en cinco meses, impulsada en parte por el alivio en los precios del combustible.